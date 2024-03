Sem botox nem cirurgias, esta seria a técnica à qual Anne Hathaway recorre para sua eterna juventude

Se há algo em que todos podemos concordar é que parece que Anne Hathaway tem a fonte da juventude eterna, aos 41 anos, ela parece radiante. Claro, não é segredo que ela é uma das mulheres mais bonitas de Hollywood, no entanto, devido à sua vida privada muito reservada, é surpreendente cada vez que aparece em público.

Hathaway tem sido a estrela definitiva da temporada de premiações e da Semana de Moda (porque é claro, ela está em todos os lugares) com seu grande carisma, beleza e estilo. Suas recentes aparições no SAG Awards, Critics Choice Awards, bem como na Semana de Moda em Milão deixaram todos de boca aberta, levantando a pergunta: como ela consegue parecer tão bem?

O segredo de Anne Hathaway

A atriz de 41 anos teve uma carreira muito bem-sucedida na indústria cinematográfica e é conhecida por sempre cuidar de sua saúde, incluindo uma rotina de cuidados com a pele muito rigorosa. Ela mesma revelou que o mais importante é usar protetor solar, lavar o rosto e aplicar cremes firmadores e hidratantes.

“Envelhecer é apenas outra palavra para viver. E o que você faz com isso a partir daí é pessoal e depende de você. Me sinto ótimo, me sinto melhor do que quando tinha vinte anos porque estou cuidando muito melhor de mim”, disse uma vez à People.

No entanto, a sua rotina de cuidados com a pele pode refletir-se no brilho do seu rosto, mas a verdade é que a aparência jovem não se consegue apenas com isso, como revelaram os especialistas.

Especialistas que deram sua opinião sobre o caso Anne Hathaway apontaram que seu segredo estaria no fato de ela recorrer a técnicas de medicina estética preventiva para retardar o envelhecimento, como os indutores de colágeno por meio de laser.

De acordo com o site da Clínica de Estética Médica a Laser, o tratamento a laser de colágeno é uma opção não cirúrgica e indolor projetada para aumentar os níveis de colágeno na pele. Este procedimento suave e não invasivo concentra-se no rosto e pescoço, rejuvenescendo a pele que apresenta sinais de envelhecimento e flacidez. Aprovado pela FDA e CE, este tratamento garante segurança e eficácia no tratamento da flacidez da pele.

Estes procedimentos, conhecidos como rejuvenescimento a laser, têm como objetivo eliminar a pele velha e danificada, ao mesmo tempo que estimulam a produção de colágeno. O resultado costuma ser uma pele mais suave, firme e uniforme.

Outra forma de aplicar colágeno de forma eficaz e não invasiva seria através de injeções, as quais o Stanford Health Care explica como um procedimento de cirurgia plástica cosmética realizado para corrigir rugas, depressões na pele e/ou cicatrizes. O procedimento consiste em injetar uma substância (colágeno e/ou gordura) na pele para preencher ou nivelar a área a ser tratada.

Assim como o colágeno, uma proteína natural presente nos seres humanos, o colágeno injetável é obtido a partir de fontes bovinas. Esta proteína fornece suporte e estrutura para a pele, ossos, ligamentos e outras áreas do corpo. Os preenchimentos de colágeno derivados de doadores de tecidos ou auto-doação geralmente são usados para tratar rugas, cicatrizes e linhas faciais.