Sapato prateado continua tendência

Embora já tenhamos visto no final de 2023, os sapatos cromados em prateado espelhado ou com acabamento brilhante prateado continuarão a marcar as tendências deste 2024, ganhando ainda mais destaque com acessórios combinados com esse tipo de calçado.

Esta tendência, longe de ser chata, poderia tornar-se um clássico intemporal devido ao glamour e elegância que os designs nesta tonalidade conseguem proporcionar, a qual se adapta a qualquer época do ano.

Embora nos últimos anos as tendências cromáticas tenham se concentrado em cores como ouro, bronze, ouro rosa ou estanho, chegou a vez da prata brilhar como nunca, e há vários modelos que podem ser procurados.

Estes são os modelos mais chiques em sapatos prateados

Sapatos sem salto prateado

Embora os mais populares deste 2024 sejam os sapatos prateados no estilo Mary Jane flat, outros modelos planos também se ajustarão perfeitamente, como uma sapatilha clássica, as pontas quadradas, as pontas pontiagudas, os slingbacks e os decotes altos que podem ter um acabamento cromado realmente elegante.

Sobre os sapatos planos com uma ponta estruturada (pontiaguda, amendoada, quadrada) proporcionarão maior versatilidade, pois você pode usá-los com calças largas e jeans, com saias e vestidos de comprimento midi, assim como silhuetas mais finas e calças até os tornozelos e jeans.

Sandálias de prata cromada

A poucos dias da chegada da primavera, os tons prateados começam a ganhar destaque e os calçados nesse tom podem ser combinados com calças de linho, seus jeans favoritos e ficar elegante com vestidos de todos os comprimentos. São ideais para ambientes de trabalho descontraídos e saídas noturnas.

No caso das sandálias prateadas cromadas, as solas geralmente não costumam ter muito destaque, pois o objetivo é que a prata brilhe e não seja diminuída por costuras ou solas em contraste.

Sandálias de salto prateadas

Se estiver se preparando para um evento importante como uma formatura, casamento, batizado ou qualquer data especial, o prateado sempre será uma escolha certa, e você nem precisará combinar seus acessórios com o prateado, então poderá brincar com cores e texturas. Lembre-se de que a mistura de metais está na moda e o importante é brilhar, seja com joias de prata ou cristal/pedraria.