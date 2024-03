Os signos que mais querem que os outros amem como eles

Cada pessoa aprende a expressar o amor de uma forma. No entanto, alguns signos do zodíaco são exigentes e desejam que as pessoas o amem da mesma maneira que eles vivem esse sentimento em suas vidas.

Confira quais são:

Câncer

O amor para o canceriano é sobre carinho e sensibilidade, mas também muito depende de uma das suas maiores buscas na vida: a de pertencer a algo maior. Por isso, em uma relação, ele quer que as pessoas dividam e olhem para os sentimentos assim como eles fazem, pois se são muito diferentes tendem a ser visto como falta de reciprocidade e até de lealdade.

Leão

O leonino é gosta de ser talentoso em muitas coisas, inclusive quando se trata de amor. Esse signo sabe muito bem o que tem e aquilo que ainda é carente em sua vida, por isso deseja que as pessoas o amem da forma que ele espera ou entrega o sentimento. Como é comprometido, deseja ser o centro de atenção do outro e valida isso quando recebe sinais de que sua forma de ser e amar é um modelo seguido.

Capricórnio

Por mais que alguns capricornianos tenham a vontade de serem amados de forma única, a verdade é que esperam que as pessoas se entreguem como eles. Como é um signo de muitos esforços e responsabilidade, pode cobrar que os outros também assumam essa postura ao compartilhar os sentimentos, gestos e carinho. Nem sempre essa rigidez acontece de maneira fria, mas muitas vezes as emoções são expressas em um sentido mais prático para conseguir os resultados que deseja de verdade.