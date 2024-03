Os novos New Balance 550 ‘Leopard Print’ combinam estilo com um estampado selvagem

No mundo dos tênis, existem muitas silhuetas icônicas. Um exemplo disso são os New Balance 550, que serão reinventados mais uma vez em 2024, com um toque selvagem.

A marca de calçados, reconhecida por seu logo com um “N”, anunciou o lançamento de seu novo modelo “Leopard Print”, explorando um terreno muito mais criativo do que suas últimas versões.

New Balance adota a estampa de animal

Trata-se de um design que apresenta estampa de leopardo não apenas na marca emblemática "N", mas também no calcanhar e em seções específicas do tênis.

As cores deles? Haverá dois modelos, e ambos apresentarão uma mistura de preto e tons de tostado complementados por detalhes em borracha, bege e preto.

New Balance 550 "Leopard Print Pack" 🐆 pic.twitter.com/aIiQVHgNjq — Sneaker News (@SneakerNews) 29 de fevereiro de 2024

Estes modelos da New Balance 550 também se destacam por incorporar inserções de nobuck preto, mantendo a estampa de leopardo e os detalhes em bege tanto no logotipo "NB" quanto no "550".

O design é complementado com camurça na parte superior, uma entressola branca e uma sola de borracha marrom para ambos os casos, fiel ao conceito original de Steven Smith.

No entanto, os New Balance 550 “Leopard Print” serão lançados nas próximas semanas e estarão disponíveis apenas em tamanhos femininos. Espera-se que cheguem aos varejistas e ao NewBalance.com com um preço de venda sugerido de cerca de US$ 150.