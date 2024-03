Os 3 signos que começam março de 2024 de forma intensa

Março de 2024 começa com uma energia intensa que pode influenciar bastante a vida de três signos do zodíaco.

Confira quais são:

Sagitário

A energia do momento é forte e muitas questões emocionais podem surgir. É importante realizar algumas limpezas para tirar pesos das costas e curar feridas, fortalecendo suas relações verdadeiras e não as afastando com o mau-humor e amargura. É hora de ser criativo, ousado e ter fé no futuro para assim realizar sonhos e alcançar a prosperidade.

Capricórnio

Apesar de muitas oportunidades, início de projetos e proatividade, é preciso dedicar tempo também ao coração e o lar, pois sua mente e sentimentos precisam ser aliviados. Crie raízes com quem ama e com aquilo que causa seu bem-estar, apostando na comunicação e compreendendo como se sente.

Peixes

Uma nova pessoa e personalidade começa a se manifestar internamente e até externamente. É importante se concentrar na sua nova essência, mas também explorar com calma todas as coisas novas que nascem. Aprofunde-se com calma, amor e coragem, pois isso será fundamental para construir o futuro.

