Obesidade e redes sociais aumentam a possibilidade de desenvolver a síndrome da apneia

A obesidade está relacionada a um número significativo de mortes em todo o mundo, um número que está aumentando a cada ano, conforme mencionado pela Organização Mundial da Saúde. Além disso, o excesso de peso também está relacionado à síndrome da apneia e à infertilidade.

Ter excesso de peso influencia diretamente na saúde da pessoa que o tem e, se a isso somarmos um uso excessivo das redes sociais, pode resultar em uma possível morte prematura.

Isso também afeta negativamente as pessoas que buscam ter um bebê, pois a infertilidade está relacionada à obesidade, como afirma o médico José María Vítores.

“Esta doença está intimamente relacionada com doenças cardiovasculares, que representam uma ameaça significativa para a saúde (...) além disso, a nível digestivo, os pacientes sofrem de refluxo gastroesofágico e a nível ósseo, há sobrecarga articular nos membros inferiores devido ao peso.”

O sedentarismo é um dos principais impulsionadores do aumento de peso, afetando inclusive crianças que estão classificadas com sobrepeso, que são a população mais suscetível a usar o telefone por longos períodos.

Obesidade e relação com apneia e infertilidade

O aumento de peso influencia diretamente no descanso das pessoas, uma vez que uma maior massa muscular obstrui a entrada de oxigênio no corpo. Uma má postura para dormir pode trazer consequências a longo prazo, como insônia, problemas mentais e cardiovasculares.

O Dr. Vítores destaca também que a obesidade está claramente relacionada com a infertilidade, mas que a cirurgia bariátrica não impede uma futura gravidez. "Recomenda-se esperar um ano após a operação para evitar complicações relacionadas com deficiências nutricionais que são essenciais para a saúde do bebê".

Com dieta e um pouco de exercício, é possível reverter esse problema e evitar assim mais complicações no futuro. Os riscos da gravidez em mulheres com excesso de peso não apenas colocam em perigo as futuras mães, mas também o bebê, que pode ter complicações no momento do nascimento.

Limitar o uso de celulares em qualquer idade geraria um controle sobre o uso excessivo e prevenção de dores nas costas, ressecamento nos olhos e outros desconfortos que surgem com essa atividade.