O segredo de Selena Gomez para ter uma pele mais brilhante em pouco tempo

Todas temos dicas na manga quando se trata de cuidar da nossa pele ou maquiar, e Selena Gomez não é exceção. Com sua pele luminosa e cristalina, a atriz generosamente compartilhou um vislumbre de seu cobiçado regime de cuidados com a pele, então é hora de tomarmos nota.

Entre os produtos que a ajudam a manter um brilho radiante está um spray facial tónico multiativo chamado Dermalogic. Este estimulante transformador deve ser aplicado antes de deitar e faz maravilhas na pele; de acordo com a sua informação oficial, infunde uma sensação refrescante e hidratante, melhora a absorção dos produtos para o cuidado da pele e proporciona um alívio calmante instantâneo.

Segredo de Selena Gomez para pele

Num TikTok, Selena explicou sua rotina noturna de cuidados com a pele. Quando chegou ao Tônico Dermalogic, ela borrifou um disco de algodão e passou pelo rosto. Seja você tenha problemas de ressecamento e desidratação, textura desigual ou falta de brilho, ou simplesmente queira melhorar sua rotina de cuidados com a pele, este é o próximo passo perfeito.

Graças ao seu alto valor em calmante de arnica, bálsamo de menta e lavanda, os ingredientes trabalham juntos para manter sua pele com a melhor sensação e aparência. Diga adeus aos poros dilatados e à pele com textura, pois com algumas gotas deste produto, sua pele agradecerá.

Também há mais de 2.600 avaliações na Amazon para este produto. "Notei uma mudança imediata na minha pele depois de usá-lo, minha pele fica fresca e limpa! Tinha algumas erupções e vermelhidão no rosto e então comecei a usar este produto. Sinceramente, minha pele não parecia tão boa há muito tempo", compartilhou um cliente após a compra.