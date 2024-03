Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries

O esforço contínuo, incansável e persistente o levará pelo caminho do bem e do sucesso. A atitude sempre positiva diante dos contratempos da vida.

Touro

Se você trabalha muito para realizar seus sonhos, significa que está na plenitude da felicidade que lhe permite seguir em frente.

Gêmeos

A vida lhe dá bênçãos e você deve ser grato por isso. Não permita que roubem a felicidade das suas conquistas, dê sempre o melhor que você tem para seguir em frente.

Câncer

Você sempre terá a oportunidade de se defender e seguir o caminho do bem. Não importa quantas vezes você tropeça porque o sucesso está próximo.

Leão

Vire a página do passado para curar seu coração e receber todas as bênçãos que o universo tem para você. A prosperidade e a abundância virão se você mudar de atitude.

Virgem

O sucesso chega à sua vida, a prosperidade está em suas mãos, receba-a com humildade e compartilhe com seus entes queridos a alegria do amor e da generosidade.

Libra

Siga a sua intuição para tomar a decisão certa, mas faça-o com a livre convicção de que será o melhor para continuar a sua vida sem obstáculos ou arrependimentos.

Escorpião

Não permita que o ódio e o ressentimento entrem em seu coração. Cure as feridas e perdoe porque isso o ajuda a se libertar de toda carga negativa que há em você e a trilhar o caminho do sucesso e do amor.

Sagitário

Encha seu coração de amor, busque paz e tranquilidade para transmitir para sua família nesses momentos de escuridão. Trabalhe duro, silenciosamente e deixe o sucesso ser seu destaque.

Capricórnio

Quando você quer você pode, então se você traçar uma meta e lutar por ela você vai conseguir, só precisa de determinação. Para ser insubstituível é preciso ser diferente.

Aquário

Não se desvie do caminho porque outros o impõem, siga a sua intuição e o chamado do coração para buscar a reconciliação com quem merece e curar seu coração.

Peixes

Se você não der um passo à frente, estará sempre no mesmo lugar, por isso o sucesso depende do seu esforço e determinação para tomar decisões.