Este smoothie pode te ajudar a matar a vontade de comer doce sem fugir da dieta

Um dos maiores temores de quem segue dietas alimentares restritas é justamente aquela vontade de comer doces que aparece nos momentos mais inoportunos. Pensando nisso trouxemos a receita de um smoothie que pode te ajudar a saciar a vontade de “comer um docinho” sem prejudicar sua dieta.

Feito com ingredientes nutritivos e integrais, essa bebida pode ser um bom substituto para os momentos de vontade. Além de ser composta por ingredientes saudáveis, ela também possui uma grande possibilidade de personalização. Desta forma, é possível buscar pelo apoio de sua nutricionista para adequar as quantidades e os ingredientes conforme suas necessidades nutricionais e restrições alimentares, chegando a uma combinação que seja ideal para você.

Lembramos que por si só o consumo deste tipo de alimento não é um tratamento clínico ou a alternativa a eles. Busque pela orientação de um profissional de saúde antes de realizar substituições alimentares e mantenha um estilo de vida saudável para alcançar seus objetivos.

Smoothie de Banana com Pasta de Amendoim

Nessa versão do smoothie temos uma mistura entre banana e pasta de amendoim, garantindo uma bebida saudável e repleta de proteínas e nutrientes. Para garantir que seu smoothie tenha a consistência desejada, lembre-se de congelar as frutas antes do preparo e de adicionar o leite conforme o grau de cremosidade desejado.

Vale lembrar que o smoothie deve ser consumido imediatamente após o preparo para evitar perdas de nutrientes e da cremosidade característica da bebida.

Ingredientes:

200ml do leite de sua preferência (integral, desnatado ou vegetal)

1 banana prata cortada em pedaços e congelada

1 colher de chá de cacau em pó

1 colher de chá de pasta de amendoim integral

1 colher de sobremesa de sementes de chia

Como preparar:

Antes de iniciar o preparo do smoothie lembre-se de congelar a banana e manter o leite gelado. Coloque todos os ingredientes em um liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em um copo gelado para manter a bebida cremosa e refrescante. É recomendado o consumo imediato.

