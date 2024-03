Dormir com seu animal de estimação traz muitos benefícios para a saúde de ambos

Dormir com seu animal de estimação pode trazer benefício a ambos Freepik (Freepik)

As pessoas que têm animais de estimação em suas casas vivem de forma diferente daquelas que não têm. Desde a disposição dos móveis e roupas até a forma como se alimentam e dormem, tudo muda com um cachorro ou gato que convive sob o mesmo teto, e isso traz, de acordo com especialistas, benefícios para a saúde.

De acordo com Kwane Stewart, o famoso veterinário que ajuda os animais de rua, dormir com seu animal de estimação pode trazer tanto benefícios quanto situações adversas para a sua saúde.

Dormir com o animal de estimação na mesma cama é um luxo para aquelas pessoas que apreciam a companhia dos animais, pois para elas é relaxante ouvir a respiração de um membro importante de sua família.

Por outro lado, essa prática também pode trazer certas modificações à saúde, já que os pelos de cães e gatos podem afetar a respiração de crianças, sendo recomendado que durmam em quartos separados e limitar um pouco o contato em caso de problemas como a asma.

Benefícios

Proteção: dormir com um animal de estimação pode oferecer a sensação de segurança. Os sentidos dos animais são muito mais aguçados do que os das pessoas, então eles estarão alertas para qualquer ameaça ou situação de perigo. O veterinário George Melillo aponta que "um animal de estimação pode latir ou se inquietar se ouvir sons incomuns em casa ou se cheirar algo estranho".

Depressão: a interação com animais de estimação está associada ao alívio de muitos problemas mentais. Os especialistas afirmam que reduz o hormônio do estresse (cortisol) e estimula o do bem-estar (ocitocina). "O animal de estimação proporciona conforto e estabilidade", diz a veterinária Ambika Vaid sobre o ato de dormir com eles, especialmente se for uma pessoa que vive sozinha.

Cobertor: dormir com um animal de estimação pode ser uma excelente maneira de manter seus pés aquecidos nas noites de inverno.

Bem-estar animal: outro benefício de compartilhar a cama com nosso animal de estimação é que é um benefício para eles. O veterinário Dwight Alleyne destaca que essa prática pode trazer ao nosso cão ou gato os mesmos benefícios que a nós.

Contra