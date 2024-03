Dicas para montar a sala de jantar dos seus sonhos

Durante anos e apesar das mudanças nas tradições e gostos, a sala de jantar é vital para aqueles que a consideram um local de encontro com a família, especialmente em dias especiais como aniversários, Natal e a noite de Ano Novo.

Agora, para escolher a mesa de jantar que melhor lhe convém, há vários aspectos a considerar.

Dependendo do espaço, veremos se é possível ter uma mesa grande ou pequena, redonda, quadrada ou retangular, o que também está relacionado com a quantidade de pessoas que esperamos que a compartilhem.

Da mesma forma, há a questão de se há espaço suficiente para colocar, além da mesa, outros móveis, como um suporte para copos e taças, um bar ou uma mesinha para colocar pratos ou travessas na hora de servir.

E também há o estilo, que depende principalmente do que mais gostamos. Há aqueles que optam por algo bem moderno, outros preferem o tradicional e não faltam aqueles que buscam móveis antigos para dar um toque diferente à decoração.

Por exemplo, se você mora em um apartamento pequeno, a opção mais conveniente é uma mesa redonda; por outro lado, se você tiver mais espaço, pode escolher uma mesa retangular. Há até mesmo algumas mesas extensíveis.

Agora, como decorar a sala de jantar?

Os especialistas em design de interiores da revista Mi Casa nos ajudam com algumas dicas. Vamos ver.

Eles acreditam que é fundamental ter em mente que a sala de jantar deve estar localizada em um local iluminado e espaçoso. Normalmente, salas de estar com sala de jantar são comuns, então a mesa e as cadeiras devem seguir padrões semelhantes. Nesse sentido, a formalidade ou informalidade são os caminhos a seguir, ou seja, de acordo com o tipo de móveis, será o estilo que definiremos em geral.

O conforto torna-se um conceito essencial. Os decoradores recomendam que, ao montar uma sala de jantar de acordo com o espaço disponível, devemos nos sentir plenamente confortáveis. Para isso, não é preciso complicar a vida e equipar a sala de jantar com recursos que proporcionem conforto: uma mesa ampla, cadeiras acolchoadas, uma estante.

Por isso, eles afirmam que vale a pena investir em móveis de qualidade. Mesas de madeira, vidro ou metal são as melhores opções. Tudo se resume a elas terem uma forma interessante e uma cor neutra que não se destaque demais. O mesmo vale para as cadeiras, onde as de linhas básicas, em madeira ou polipropileno, e com tonalidades neutras ficam muito bem.