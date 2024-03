As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta primeira terça-feira de março.

Sagitário

Lembre-se que no amor, se essa pessoa não te valoriza, você não deve se humilhar, o carinho não é obrigatório, e leve em consideração que alguém mais compatível está para entrar na sua vida. Sua carta de tarô é “O Imperador” e ela o guiará esta semana, então é hora de construir o seu futuro. Concentre-se em criar um ativo sólido para o seu bem-estar. Seus números mágicos são 06 e 29, suas cores de abundância são o vermelho e o verde, e sua melhor compatibilidade amorosa é com Leão e Gêmeos.

Capricórnio

“A Torre” é a carta do tarot que ilumina você esta semana. Não hesite em investir no seu patrimônio, como comprar um carro ou uma casa que lhe dê segurança e estabilidade. Concentre-se em seus desejos e não desanime. Áries e Touro são a sua melhor compatibilidade para que o amor entre em sua vida. 28 e 32 são seus números da sorte, e a abundância chegará até você nas cores branco e verde.

Aquário

Para esta semana seus números mágicos são 05 e 33, e suas cores de poder são o branco e o verde. Para encontrar o amor, sua melhor compatibilidade é com os signos de Gêmeos e Virgem. A carta “A Carruagem” no horóscopo do tarot conduz você esta semana, então não pare. Continue avançando em sua vida profissional porque você está no caminho certo para o sucesso.

Peixes

Você recebeu a carta “O Mágico” no horóscopo do tarot, então ela ilumina você esta semana. Continua sua maré de sorte, não tenha medo de fazer mudanças no seu trabalho, tudo vai dar certo. Seus números mágicos são 12 e 15, e suas cores de abundância são o vermelho e o verde. Você terá compatibilidade amorosa com os signos de Câncer e Sagitário. Semana de comemorações e presentes surpresa para seu aniversário.

Com informações do site Nueva Mujer