As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta primeira terça-feira de março.

Leão

No horóscopo do tarot você tem a carta “Diabo”, então é hora de jogar na loteria e ganhar dinheiro rápido em todos os negócios. Esta carta também avisa que existem inimigos ocultos, por isso não confie em ninguém e proteja-se da inveja. Seus números mágicos são 18 e 23, xuas cores são o amarelo e o azul forte, e seus signos compatíveis são Sagitário e Áries.

Virgem

Você obteve a carta “Amantes” no horóscopo do tarot , que lhe diz que é hora de se deixar amar, então não procure o que não é para você, deixe o destino te colocar no caminho da pessoa ideal. Esta carta também lhe diz que você não precisa comprar amizades ou amor, que deve procurar pessoas como você, com bons sentimentos. Seu melhor dia é quarta-feira, seus números mágicos são 09 e 24, suas cores são amarelo e verde, e seus signos compatíveis são Aquário e Áries.

Libra

No horóscopo do tarot a carta “O Mundo” ilumina você esta semana, então é hora de brilhar profissionalmente, não se limite pelo medo, busque o sucesso com paixão. Viagens extraordinárias esperam por você, prepare-se para novas aventuras. Seus números mágicos são 11 e 21, suas cores de poder, laranja e vermelho, e sua melhor compatibilidade para encontrar o amor é com Áries e Gêmeos.

Escorpião

Você é um signo forte com personalidades opostas, suas emoções o guiam, mas esta semana a carta “Temperança” lhe dará a vitória. É hora de manter a calma e o juízo, não caia em provocações, seu brilhantismo incomoda alguns, mas sua paciência fará com que você se destaque ainda mais. Seus números mágicos são 02 e 30, as cores do poder verde e vermelho, Leão e Gêmeos são sua melhor compatibilidade amorosa.

Com informações do site Nueva Mujer