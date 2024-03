As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta primeira terça-feira de março.

Áries

No horóscopo do tarot você obteve a carta “A Estrela”, que indica que esta semana é a sua hora de aumentar sua renda e fazer as mudanças necessárias para alcançá-la. Finalmente você decide mudar de emprego para melhorar sua situação econômica. Lembre-se que o seu signo busca sempre a excelência em tudo que faz e sempre recebe sua recompensa, por isso não deixe de lutar e lembre-se que é hora de tomar decisões para crescer.

Touro

Você obteve a carta “Ás de Ouros” no horóscopo do tarot , mas não perca a confiança em si mesmo, pois é hora de continuar crescendo financeiramente e ter mais abundância em sua vida. Seus números da sorte são 25 e 27, e suas cores são verde e branco, e seus signos compatíveis são Aquário e Virgem. Você estará ocupado com muito trabalho e organizando seu plano de projeto que o fará se destacar.

Gêmeos

No horóscopo do tarot você obteve a carta “Sol”, então sem dúvida este é o melhor momento para o seu seguidor em todos os sentidos, nunca duvide da sua capacidade de atingir seus objetivos. Esta carta recomenda que você vá à praia para ter mais energia positiva. Seu melhor dia é quinta-feira, seus números são 04 e 20, zeus signos compatíveis são Libra e Sagitário, e suas cores são laranja e amarelo.

Câncer

Você obteve a carta “Justiça” no horóscopo do tarot, portanto deve atualizar todos os seus procedimentos legais e de trabalho, ou seja, é hora de ter uma melhor organização em sua vida. A carta também diz que você não deve voltar ao passado, pois esse amor nunca te valorizou. Seus números mágicos são 01 e 10, Suas cores são laranja e azul, e seus signos compatíveis são Escorpião e Áries.

Com informações do site Nueva Mujer