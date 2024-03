Aproveite a Lua Minguante: descubra como renovar sua energia com este ritual Durante o ritual da Lua Minguante você deve visualizar tudo o que deseja mudar no âmbito pessoal e profissional. Foto: (Especial)

A lua é um astro que emana energia, a qual impacta em mudanças de ritmos biológicos e nas emoções, já que tradicionalmente associamos a lua ao misterioso. Além disso, ela representa o caráter feminino da criação por ser mutável e cíclica.

Alinhar-nos com essa energia cósmica faz com que nos conectemos e fluamos ao estabelecer novos projetos, planejar tarefas de cuidado pessoal e melhorar a relação social.

Por isso, é importante conhecer cada fase lunar e sua energia. Aqui recomendamos um pequeno ritual para aproveitar a vibração da Lua Minguante, e você pode abrir ou fechar um ciclo com sucesso.

Mudança consciente na Lua Minguante

Nesta fase lunar, onde é vista como uma fina e decrescente linha no céu, é hora de se livrar de energias negativas para uma mudança consciente, cheia de crescimento e conhecimento.

Pequeno ritual espiritual

Acenda uma vela roxa antes de ir dormir, é importante que a coloque perto da sua cabeceira do lado direito, e diminua a iluminação para que possa relaxar, meditar e visualizar tudo o que deseja mudar no âmbito pessoal e profissional, bem como as atividades a retomar.

Rotina de cuidados com o corpo

Também é hora de limpar a pele. Então, aplique uma máscara de argila, tome um banho com sais esfoliantes e curativos.

Limpeza em casa

Realize uma limpeza profunda em sua casa, remova a poeira dos objetos e descarte aqueles que não estiverem mais em uso, quebrados ou simplesmente não forem mais usados. Em seguida, perfume sua casa com óleos essenciais como lavanda, pinho, tomilho e zimbro.