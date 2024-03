5 tipos de vestido que nenhuma mulher com mais de 50 deveria usar: não favorecem nem deixam mais jovem Estes vestidos não são ideais para mulheres que passaram dos 50 (Foto: Pinterest)

As mulheres que chegam aos 50 anos estão cientes de que seu estilo deve mudar. Não é necessário se vestir como uma senhora idosa, mas também não como uma adolescente.

Na maturidade, a elegância e sofisticação ganham vida e é crucial escolher roupas que realcem a beleza e tirem o máximo proveito da silhueta.

A chave para escolher o guarda-roupa ideal aos 50 anos está na escolha de peças que não apenas estejam na moda, mas também favoreçam a figura e reflitam a personalidade de cada mulher.

De acordo com a revista ‘Clara’, existem vestidos que não favorecem as mulheres de 50 anos e aqui mostramos quais são para que não cometa esses erros ao ir a um evento:

Vestido curto para o dia a dia

Já está fora de moda e uma mulher parece mais elegante e distinta aos cinquenta anos com vestidos de comprimento midi.

Vestido de elastano, lycra ou tecidos semelhantes

Os vestidos que são muito justos e apertados ao corpo ou que marcam demasiado a silhueta, em nenhuma cor, nem mesmo em preto, nem mesmo em estampado.

Vestido de uma cor vibrante e chamativa

Os vestidos de cores fluorescentes, mesmo que seja em um corte evasê ou fluido. É preciso optar por cores neutras, relaxadas ou envelhecidas, mas nunca escolher tons muito saturados.

Vestido muito decotado

Não na frente, nem nas costas, e também não usando alças muito finas. Recomendo decotes um pouco mais comedidos e menos provocativos.

Vestidos com recortes ou aberturas na área do abdômen

Seja com uma fenda muito pronunciada ou com as costas extremamente abertas... Para uma mulher sofisticada, estas peças são completamente um 'não'.