5 perfumes EXTREMAMENTE DIFERENCIADOS e DESAFIADORES ideais para homens corajosos

Blind é um termo na perfumaria que se refere à ‘compra no escuro’, ou seja, não é preciso conhecer o aroma da fragrância para comprá-la, entendendo que ela é fácil de agradar.

Porém, nem todos os perfumes trazem essas características. Alguns deles são até mesmo desafiadores, sendo preciso ser um homem de coragem para aceitar o desafio de utilizar esse tipo de perfume.

Contudo, para os corajosos, estas fragrâncias se tornam extremamente diferenciadas, podendo fazer com que você se destaque no meio de tantos aromas comuns do dia-a-dia.

Ficou curioso para conhecer mais sobre esse tipo de fragrância e entender se você teria coragem ou não de utilizar esse tipo de perfume? Veja a lista a seguir elaborada pelo youtuber ‘Matt Fragrance’ com 5 perfumes masculinos exclusivos e ‘terrores do blind’!

Polo Green - Ralph Lauren (1978)

Devido à sua idade, é um perfume muito datado e difícil de agradar públicos de outras gerações. Segundo Matt, é um dos perfumes mais difíceis de agradar aqueles que não conhecem.

As notas de topo são: Bagas de Zimbro ou Junípero, Manjericão, Artemísia, Alcarávia, Coentro e Bergamota. As notas de coração são: Agulhas de Pinheiro, Couro, Camomila, Pimenta, Cravo, Gerânio, Jasmim e Rosa. As notas de fundo são: Tabaco, Musgo de Carvalho, Patchouli, Cedro, Vetiver, Almíscar e Âmbar.

Lapidus Pour Homme - Ted Lapidus (1987)

Com os acordes amadeirados em excesso, pode não ser a melhor escolha para quem está iniciando no mundo da perfumaria.

As notas de topo são: Abacaxi, Lavanda, Artemísia, Bagas de Zimbro ou Junípero, Limão, Manjericão e Bergamota. As notas de coração são: Mel, Incenso, Árvore de Pinheiro, Rosa, Pau-Rosa, Jasmim, Alcarávia, Raíz de Orris, Lírio-do-Vale e Petitgrain. As notas de fundo são: Tabaco, Patchouli, Musgo de Carvalho, Almíscar, Âmbar, Sândalo, Fava Tonka e Cedro.

Narciso Rodriguez for Him - Narciso Rodriguez (2007)

Para o youtuber, disputa como o perfume mais difícil da lista, neste caso devido à um aroma ‘acinzentado’, que faz lembrar até mesmo cimento e asfalto quente. Além disso, é um perfume ‘introvertido’ e sério, para homens que não gostam de chamar a atenção.

As notas que compõem este perfume são Folha de Violeta, Almíscar, Patchouli e Âmbar.

Bvlgari Man In Black - Bvlgari (2014)

Mesmo figurando entre as fragrâncias importadas mais utilizadas no Brasil e sendo sonho de consumo de muitos homens, é um perfume que ‘engana’ quem compra sem conhecer seu cheiro. Sua nota de rum é muito potente e não agrada a todos facilmente.

As notas de topo são: Especiarias, Rum e Tabaco. As notas de coração são: Couro, Íris e Tuberosa. As notas de fundo são: Fava Tonka, Madeira Guaiac e Benjoim.

Fahrenheit - Dior (1988)

Outro clássico da perfumaria importada que figura entre as top 10 melhores fragrâncias mais famosas. Seu problema está nos acordes de couro, noz moscada e folhas de violeta, que para olfatos mais aguçados pode lembrar cheiro de gasolina.

As notas de topo são: Flor de Noz-Moscada, Lavanda, Cedro, Camomila, Mandarina, Espinheiro branco, Bergamota e Limão. As notas de coração são: Folha de Violeta, Noz-moscada, Cedro, Sândalo, Cravo, Madressilva, Jasmim e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Couro, Vetiver, Almíscar, Âmbar, Patchouli e Fava Tonka.

*Os acordes presentes no texto foram retirados do site especializado ‘Fragrantica’.

