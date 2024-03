Unhas baby boomer: 5 designs em cores clássicas para usar nesta primavera-verão

As unhas coloridas dos baby boomers são perfeitas para a primavera-verão (Instagram: @envystudiogt / @annagasienica_ / @isabelmaynails)

As unhas baby boomer são uma das mais sofisticadas e femininas que existem. Por esse motivo, desfrutam de grande popularidade entre mulheres elegantes que amam designs discretos e atemporais.

No entanto, durante a primavera-verão, o clássico não será usado na tradicional combinação de branco e nude, mas sim, exibida em tons chamativos para looks mais divertidos.

Desde as cores básicas da estação mais quente do ano até outras tonalidades mais ousadas, todas podem ser usadas no degradê que tanto caracteriza esse designer tão versátil quanto chique.

Ideias de unhas baby boomer em cores para a primavera-verão

Se você está interessado nesta nova versão das baby boomer, mas precisa de um pouco de inspiração para usá-las, aqui estão cinco designs desta unha que vão te encantar.

Unhas de bebê-boomer em rosa

As meninas românticas podem optar por esta unha em qualquer tonalidade de rosa, desde o rosa claro até o fúcsia. No final, o acabamento com essa cor é sempre feminino e sofisticado.

As unhas coloridas dos baby boomers são perfeitas para a primavera-verão (Instagram)

Unhas baby boomer em gel

Se você gosta de unhas mais delicadas, as unhas baby boomers em tons pastel vão te encantar. Não é apenas um estilo muito suave, também se adapta maravilhosamente a todos os cenários.

As unhas coloridas dos baby boomers são perfeitas para a primavera-verão | (Instagram)

Unhas baby boomer góticas

As que preferem estilos ousados devem experimentar este esmalte preto. Além de sair do convencional, esta é uma cor atemporal e elegante que combina com qualquer look.

As unhas coloridas dos baby boomers são perfeitas para a primavera-verão (Instagram)

Unhas baby boomer douradas

As amantes de unhas mais glamorosas ficarão totalmente encantadas com as baby boomers douradas. Nesta tonalidade, essas unhas são versáteis, luxuosas e também muito chamativas.

As unhas coloridas dos baby boomers são perfeitas para a primavera-verão (Instagram)

Unhas holográficas baby boomer

As unhas holográficas são uma das grandes trends deste 2024. Por isso, levar o efeito holo ao estilo baby boomer não é apenas uma escolha acertada, mas também uma forma de aderir à tendência.