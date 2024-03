Smoothie vegano para um pós-treino equilibrado

Práticos, refrescantes, gostosos e nutritivos os smoothies vem conquistando espaço no cardápio de várias pessoas. Além de sua cremosidade característica, a presença de elementos naturais e a possibilidade de personalizar a receita conforme suas necessidades são grandes atrativos para quem nunca experimentou essa bebida.

Prova disso são versões que se adaptam a rotinas de treino intensas e a restrições alimentares sem perder a capacidade nutricional destes alimentos.

Para hoje, separamos uma receita de smoothie vegano proteico que promete ser uma boa pedida para seu café da manhã ou para aquele pós-treino caprichado. Lembramos que os ingredientes são apenas uma sugestão e podem ser substituídos de acordo com os gostos e as necessidades de cada pessoa.

Além disso, caso esteja em busca de uma vida mais saudável ou da solução de problemas de ordem metabólica e nutricional, é recomendado buscar por atendimento clínico especializado no assunto.

Receita de Smoothie proteico

Você vai precisar de:

1 xícara de mirtilos

1/3 xícara de amoras

1 xícara de leite de coco (ou de outro leite vegetal a sua escolha)

1 colher de chá de pasta de amêndoas (ou pasta de amendoim) vegana

1 scoop de proteína vegana (sabor baunilha ou de sua preferência)

1 banana nanica madura

Como preparar:

Para garantir a consistência do smoothie, recomendamos congelar as frutas antes do preparo e gelar o leite de coco e congelar os mirtilos, amoras e banana. Com os alimentos congelados, bata tudo em um liquidificador até atingir a consistência desejada. Caso queira um smoothie mais líquido, adicione mais leite de coco à mistura. Após pronto, recomendamos servir seu smoothie em um copo gelado para manter as texturas por mais tempo.

Assim como toda bebida feita a base de frutas e ingredientes naturais, é recomendado o consumo imediato do smoothie.

Leia também: Smoothie prático e saudável vai ajudar a refrescar seu dia