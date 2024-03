Sem receitas mágicas: apenas com cirurgia bariátrica é possível obter perda de peso sustentada

Pessoas com superobesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia ou doença obstrutiva do sono podem ser candidatas à cirurgia bariátrica FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Por ocasião da comemoração do Dia Mundial da Obesidade, a Secretaria de Saúde explicou que a cirurgia bariátrica é a única opção para tratar a superobesidade, uma vez que os pacientes não conseguiram perder peso ao seguir uma dieta prescrita por um médico e praticar atividade física.

Luz Sujey Romero Loera, médico especializado, disse que as pessoas com superobesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia ou doença obstrutiva do sono, podem ser candidatas a essa operação.

Por isso, detalhou que é importante que se conheça o índice de massa corporal, já que, caso seja superior, considera-se que há superobesidade, termo que substituiu o de obesidade mórbida pela Organização Mundial da Saúde (OMS); o índice é obtido pela divisão do peso pela altura em metros ao quadrado.

“Conhecer o IMC permite identificar o grau de excesso de peso e as alternativas de tratamento disponíveis para reduzi-lo. É importante que a população esteja ciente de que a obesidade é uma doença, a qual desencadeia diabetes, hipertensão, dislipidemia, conhecida como triglicerídeos e colesterol alto, que levam a doenças cardiovasculares”.

Além disso, outro problema são os distúrbios do sono, como a apneia obstrutiva do sono, que ocorre quando os músculos da garganta relaxam, obstruindo as vias respiratórias e manifestando-se com ronco.

Esta condição afeta a quantidade de oxigênio que chega ao corpo e, com o tempo, costuma causar pressão arterial alta e aumento do coração; portanto, é uma condição que a maioria das pessoas obesas apresenta e que deve ser tratada em clínicas especializadas em sono.

Romero Loera enfatizou que os dados da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (Ensanut) 2020 revelaram que no país 72,1% das pessoas com mais de 20 anos estão com excesso de peso ou obesidade, sendo 40,6% com excesso de peso e 31,5% com obesidade.

"A obesidade ocorre porque ingerimos mais calorias do que queimamos, principalmente devido ao consumo de alimentos ricos em gorduras, carboidratos, ultraprocessados e não se pratica nenhum tipo de atividade física. Muitos de nossos pacientes têm lutado por anos para perder peso com dieta e exercício, mas depois de um tempo voltam a ganhar peso, a cirurgia bariátrica é o único método de perda de peso sustentada."

A obesidade envolve fatores ambientais, nutricionais, econômicos, sociais e emocionais, por isso a maioria dos pacientes com superobesidade sofrem de depressão e ansiedade.