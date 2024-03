Salma Hayek revela um truque para cobrir grisalhos sem precisar usar tintura de cabelo

A talentosa atriz mexicana, Salma Hayek, de 57 anos, revelou aos seus seguidores no Instagram um truque engenhoso para cobrir seus cabelos brancos sem recorrer à tintura de cabelo.

Através de um divertido Reels, Hayek compartilhou seu segredo enquanto era maquiada para um evento, mostrando seu enfoque prático e sem complicações.

“Como é possível cobrir algumas vezes [os fios grisalhos] sem ter que pintar? Quando estou sozinha, só aplico máscara (de cílios). É preciso limpar bem a escova do rímel e passá-la nos cabelos que se quer pintar”, disse Hayek, conforme relatado pela revista Hola.

No vídeo, Salma demonstra sua técnica única, destacando a simplicidade e eficácia de seu truque improvisado usando um produto de maquiagem comum. A atriz não apenas compartilha seu segredo, mas também mostra sua disposição em compartilhar aspectos cotidianos de sua vida, conectando de forma autêntica com seus seguidores.

Para Salma Hayek, ter cabelos grisalhos não é um problema, mas com esta técnica, ela evita a necessidade de retoques constantes na coloração. A atriz, conhecida por sua autenticidade, destaca a conveniência e a diversão por trás de sua solução para cobrir os fios brancos de forma temporária.

Além disso, Hayek aproveitou a oportunidade para expressar seu amor pelas plataformas digitais e sua conta no Instagram em particular. “Para mim, meu Instagram é para ter contato com vocês e vocês comigo, não para vender coisas”, concluiu, destacando a importância da autenticidade e da conexão genuína em suas interações online.