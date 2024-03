Saiba o que fazer caso encontrar essa moeda rara de 5 centavos E QUE VALE MUITO!

Uma moeda pode se tornar valiosa por diversos motivos. Os principais são a sua baixa tiragem, a qualidade em que ela se encontra, se ela é ou não uma moeda comemorativa e também erros a hora da confecção.

Uma dessas moedas raras e valiosas é o item cunhado em 2019. Contudo, um detalhe que faz essa moeda se diferenciar é a letra ‘A’ logo abaixo do ano em que ela foi feita, neste caso 2019. De acordo com o TikTok ‘De Olho no Troco’, foram cunhadas 97 milhões na Holanda.

Porém, o tiktoker explica que somente esse detalhe não faz com que a moeda seja valiosa, já que neste caso, de acordo com o Catálogo de moedas brasileiras’, seus valores ficam entre R$ 2, R$ 3 e R$ 6, dependendo do estado em que ela se encontra.

5 centavos raro

Mesmo com estes valores baixos, é preciso ficar atento em todas as moedas de 5 centavos do ano de 2019, já que entre elas pode haver uma com o ‘reverso invertido’, o que neste caso pode agregar valor ao item.

Se uma moeda invertida for encontrada, seu valor pode chegar em R$ 150 entre os colecionadores de moedas.

Veja mais detalhes a seguir:

