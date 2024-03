Quer atrair riqueza em março? Esta é a planta que não pode faltar na sua casa

Quando se fala de poderes energéticos, as plantas costumam ser um dos elementos que mais funcionam, embora muitas vezes suas virtudes nesse sentido sejam desconhecidas. Muitas delas são boas para afastar más energias, outras para purificar o ambiente e há ainda aquelas às quais são atribuídas virtudes para atrair prosperidade e riqueza para o lar.

De acordo com a filosofia chinesa do Feng Shui, técnica que busca equilibrar a energia da pessoa através da decoração de espaços, existem certas plantas de interior e exterior que influenciam o estado de espírito, filtram a energia negativa e atuam como barreiras protetoras. Isso, somado ao fato de que são elementos-chave na decoração das residências.

Existe uma longa lista de opções de plantas que estão relacionadas à riqueza e abundância, e uma delas é a hera-sueca, também conhecida como planta do dinheiro. É uma das mais populares se você deseja atrair dinheiro para casa e promover condições econômicas favoráveis, por isso não deve faltar em sua residência.

Para atrair essas boas vibrações e prosperidade, recomenda-se colocar a planta do dinheiro no canto sudeste da casa ou no local de trabalho. Seu nome científico é Plectranthus verticillatus e, de acordo com o portal El Mueble, pode trazer maiores benefícios se for recebida como presente.

Plectranthus verticillatus (Paola Hernández)

Cuidados

De acordo com a revista Architectural Digest, esta é uma planta nativa da África, por isso precisa de muita luminosidade e temperaturas quentes. É uma planta que não requer muita rega, portanto basta regá-la uma vez por semana ou a cada dez dias, dependendo do clima.

Diz-se que a planta do dinheiro pode viver vários anos se for cuidada adequadamente. Em condições ideais de cultivo, pode viver de cinco a 10 anos ou mais. No entanto, isso pode variar de acordo com o ambiente e os cuidados recebidos. Se for exposta a condições de pouca luz, regada em excesso, deixada secar ou exposta a temperaturas extremas, é possível que sua vida útil diminua.