O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta da Criatividade

Momento de voar para o futuro e deixar de olhar tanto para o passado. Sua criatividade pode estar bloqueada por problemas emocionais e de apego. É importante soltar as obsessões e começar a criar o presente com brilho, inovação e movimento. É a sua vez de conquistar e se destacar, mas é preciso viver uma nova vida.

Capricórnio – Carta da Paciência

Momento de muita paciência e presença de espírito na própria vida para criar no presente aquilo que deseja colher no futuro. Olhe para a vida buscando o equilíbrio e não sendo negligente com nenhuma área. É a hora de começar a construir com as suas próprias mãos aquilo que deseja!

Aquário – Carta da Transgressão

Momento de sair das dinâmicas que são tóxicas ou que só acontecem por conveniência, pois você está perdendo um tempo valioso. Pense mais sobre o que realmente acrescenta na sua vida e dedique mais tempo para relaxar e contemplar a própria existência: apenas assim é possível tomar caminhos melhores e de transformação positiva verdadeira.

Peixes – Carta do Peso

Momento de tirar alguns pesos das costas que o obrigam a seguir caminhos que não são desejados ou já o deixaram exaustos de alguma forma. Existe uma máscara que precisa cair e mita coisa que deve deixar de ser sua responsabilidade. Desapegue e tenha mais ideia daquilo que realmente deseja e o que foi imposto contra a sua vontade.