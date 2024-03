O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta Experimentando

Momento de ir aos poucos caminhando para novos caminhos e fazendo novos experimentos na rotina. Uma mudança acontece com persistência, paciência e atenção ao presente, por isso não se apresse e comece a tornar a sua realidade cada vez melhor mesmo que seja em detalhes, dia após dia.

Virgem – Carta do Silêncio

É melhor guardar algumas questões e palavras para a sua reflexão antes de tomar qualquer atitude precipitada ou ceder aos impulsos. Nesse período de meditação, apenas não se esqueça das pessoas que realmente são importantes na sua vida e não se isole. Ninguém vive sem ajuda e companhia, pois isso pode trazer melancolia e tristeza.

Libra – Carta da Maturidade

É importante compreender aquilo que não depende do seu controle, mas também é primordial não se deixar apenas levar pela correnteza da vida. Amadureça seus desejos, vontades e objetivos, para lutar por eles e não deixar as oportunidades passarem. Foque no seu desenvolvimento com graça e fé!

Escorpião – Carta da Abundância

Sempre que as pessoas chegam ao limite, elas não conseguem ver as coisas boas que chegam ou podem acontecer em suas vidas. É hora de escolher o caminho da cura mental, emocional, física e espiritual, por apenas assim será possível acessar a prosperidade que tanto anseia e merece.