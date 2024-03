O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries - Carta da Nova Visão

Existe a oportunidade de ver máscaras caindo e conseguir compreender a verdadeira intenção de algumas pessoas. Esteja mais atento ao que sente e ao papel que as pessoas a sua volta tentam representar. A intuição pode ser uma grande aliada e o ajudará a se movimentar com mais verdade, mas sem tirar os pés do chão.

Touro – Carta das Projeções

Não projete mais sua ira ou problemas nos outros, pois isso causará o isolamento e as lágrimas. É hora de olhar para si como um aprendiz, que erra e acerta, abrindo-se com humildade para se conectar com as pessoas e viver dinâmicas que verdadeiramente o entregam felicidade. Não se feche, pois socializar é um caminho fundamental.

Gêmeos - Carta da Aventura

Momento de ter olhar de principiante e enxergar as coisas como elas são, se aventurando a passar pelas experiencias como se fosse a primeira vez e atento aos detalhes que antes poderiam passar despercebido. Esteja presente de verdade no aqui e no agora, com disposição para encarar essa jornada de forma única, pois ela é realmente especial.

Câncer - Carta do Criador

É momento de viver e experimentar as coisas simples, os detalhes que não eram tão fáceis de enxergar, porque existe uma resposta importante a ser encontrada. Essa conexão o ajudará a ter consciência de uma chama importante que nasce dentro de você e pode trazer um crescimento importante. A hora é agora!