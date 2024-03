Horóscopo de março de 2024 para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Março de 2024 chegou e as previsões e alertas para os signos do zodíaco também! Saiba o que espera Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

É hora de empreender, de fechar contratos e conseguir uma promoção profissional; Você pode tirar vantagem do fato de ser um dos signos com mais destaque e sorte do zodíaco.

Chance de brilhar para atingir seus objetivos e dever não olhar para trás. Você sentirá confusão em seu relacionamento, mas analise sua situação antes de tomar decisões drásticas.

Para os solteiros, o amor está chegando. Você pagará dívidas anteriores e receberá dinheiro inesperado.

Capricórnio

Este mês você alcançará o crescimento profissional, não tenha medo de dar um passo adiante. Prepare-se para um aumento ou até mesmo uma nova fonte de renda. Hora de tomar decisões importantes sobre novos projetos.

Neste início de mês coloque muito perfume e acenda uma vela amarela para ter abundância e prosperidade em sua vida. Cuidado com os excessos porque muitas festas o esperam.

Aquário

A boa sorte sorri para você, aproveite a oportunidade para procurar um emprego com melhor remuneração.

A possibilidade de comprar algo importante ou embarcar em uma oportunidade apresenta-se, mas mantenha a discrição para evitar ciúmes de outras pessoas. Não fale tudo para todos.

Evite possessividade e discussões com seu parceiro. Aproveite a conexão que os une. Fertilidade em alta e chance descoberta de gravidez.

Peixes

Lembre-se que a energia do universo está a seu favor. Experimente em seu estilo e personalidade, ouse mudar sua imagem e explore novas oportunidades.

Se proteja para afastar as más vibrações. Desfrute de momentos românticos com o seu parceiro, é o momento ideal para formalizar o seu relacionamento ou dar um novo passo.

Cuide da sua saúde física e mental, pratique exercícios regularmente e mantenha uma atitude positiva.