Dia Mundial da Obesidade: como prevenir essa doença em casa

A influência da família nos hábitos alimentares vai além do que costumamos pensar. Desde o uso da comida como consolo emocional até seu uso como recompensa ou castigo, as práticas alimentares são principalmente moldadas no ambiente familiar.

Por isso é importante ter consciência desses comportamentos e enfatizar a importância de uma alimentação correta e nutritiva, em vez de usá-la para satisfazer necessidades emocionais ou sociais.

Uma batalha contra a doença

Segundo a Federação Mundial da Obesidade, muitos países têm experimentado um crescimento alarmante da obesidade nas últimas décadas. O México, por exemplo, está em quinto lugar a nível mundial, com 21 milhões de mulheres (41%) e 15 milhões de homens (31%) afetados por esta condição.

Em algumas projeções feitas por essas instituições, indica-se que até o ano de 2030, aproximadamente 36,8% da população mexicana estará obesa, com um aumento anual de 1,6%.

A Dra. Fátima Margarita Rodriguez Dávila, médica cirurgiã e especialista em obesidade, destaca que é crucial que toda a família se envolva e acompanhe na adoção de comportamentos saudáveis. Não se trata apenas de promover uma alimentação adequada e a prática de exercício físico, mas também de colaborar na prevenção de possíveis problemas de saúde a longo prazo.

Os problemas que resultam

A obesidade está intimamente ligada a doenças crônicas como diabetes tipo 2, hipertensão e problemas cardíacos. Essa condição, de origem multifatorial, requer uma abordagem abrangente que envolva diversos aspectos.

De tal forma que as emoções também surgiram como um fator crucial no desenvolvimento do excesso de peso, já que muitas pessoas recorrem à comida como uma forma de lidar com o estresse, a tristeza ou a ansiedade, chegando a experimentar o que é conhecido como fome emocional.

De acordo com a especialista, não importa quais sejam as emoções que levam os pacientes a comer em excesso, o resultado final costuma ser o mesmo, pois levam o corpo a um ciclo pouco saudável, onde ocorrem alterações na saúde, bem como nos aspectos hormonais, psicológicos e até mecânicos.

Moderar os excessos

Atualmente existem medicamentos que controlam a fome e evitam desejos sem gerar dependência, funcionando como um complemento de uma dieta equilibrada e aumento da atividade física. A perda de peso em grupo fornece motivação que vai além do individual.

É fundamental abordar a obesidade de forma multidisciplinar, levando em consideração não apenas os aspectos físicos, mas também os emocionais e psicológicos. A família desempenha um papel crucial nesse processo, uma vez que seus hábitos alimentares e de estilo de vida podem influenciar significativamente o peso e a saúde de seus membros.