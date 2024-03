Consumo de maconha aumenta o risco de ataque cardíaco, em qualquer idade

Consumir maconha traz vários benefícios, seja combinada com outro produto ou sozinha, a planta de cannabis tem diferentes efeitos nas pessoas, alguns benéficos e outros negativos, como o aumento na possibilidade de sofrer um ataque cardíaco.

De acordo com um estudo citado pela CNN, fumar, inalar com um vaporizador ou ingerir maconha está relacionado a um risco significativamente maior de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral, mesmo que a pessoa não tenha doenças cardíacas existentes.

Tanto os consumidores diários como os que não o eram, têm um maior risco de ataque cardíaco em comparação com os não consumidores.

O risco de acidente vascular cerebral aumentava em 42% e o risco de ataque cardíaco aumentava em 25% se a cannabis fosse consumida diariamente. O mesmo crescia à medida que aumentava o número de dias de consumo de maconha, descobriu o estudo.

"O fumo da maconha não é tão diferente do fumo do tabaco, exceto pela substância psicoativa: THC (tetraidrocanabinol) em comparação com a nicotina", afirma a autora principal do estudo, Abra Jeffers, analista de dados do Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, que pesquisa o tabaco e maneiras de parar de fumar.

"Os achados deste estudo têm implicações muito importantes para a saúde da população e devem ser encarados como um chamado à ação para todos os profissionais, pois este estudo se junta à crescente onda de consumo de cannabis e as doenças cardiovasculares podem ser uma combinação potencialmente perigosa," disse Page em comunicado.

As conclusões do estudo refletem o que outras pesquisas descobriram. Uma delas é que o consumo diário de maconha está relacionado a um aumento de doenças cardíacas coronárias, infartos do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais.

Como chegaram a esta conclusão?

Entre 2016 e 2020, os dados de quase meio milhão de adultos que afirmaram ter consumido pelo menos uma vez a chamada ‘marihuana’ foram analisados.

As pessoas que participaram na pesquisa tinham idades entre 18 e 74 anos e quase 74% afirmou que fumar era a forma mais comum de consumo; quatro por cento eram consumidores diários, enquanto sete por cento consumiam menos de uma vez por dia. Quarenta e quatro por cento dos consumidores não diários nunca consumiram cigarros de tabaco.