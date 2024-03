Como saber se um homem gosta de você? Todos os sinais que o denunciam

María e Eduardo trabalham juntos. De vez em quando, ele lança alguns olhares para ela que não são precisamente amigáveis. Em várias reuniões, ele sempre traz assuntos para conversar e quando estão muito próximos, tentam se tocar como se estivessem buscando o contato um do outro, mas o mais revelador são os elogios e cumprimentos que ele, como homem, faz a ela.

Estas são claras indicações de que Maria e Eduardo gostam um do outro, mas ainda não encontraram o momento para se confessarem.

De acordo com a revista Clara, o amor é um jogo de dois, e para ganhá-lo é preciso saber interpretar as pistas que o outro nos dá.

Não é sempre fácil, porque os homens podem ser muito reservados ou confusos ao expressar suas emoções, mas quando ambos decidem corresponder, há milhares de possibilidades de que esse casal se una.

Mas quais são os sinais que indicam que um homem gosta de você? Aqui estão eles para que você tenha uma ideia do que fazer nesse momento:

Ele olha muito para você e faz contato visual

Não consegue evitar olhar para você e procurar o seu olhar. Isso ocorre porque o contato visual é uma forma de comunicar interesse e criar conexão.

Ela sorri e ri contigo

Ele quer te fazer feliz e compartilhar bons momentos contigo. Por isso, ele sorri e ri das suas piadas, mesmo que não sejam muito engraçadas. O senso de humor é importante nos relacionamentos para gerar conexão, admiração e cumplicidade.

Você recebe toque aleatoriamente ou intencionalmente

Procure formas de estabelecer contato físico com você, como tocar seu braço, ombro, mão ou cabelo. Esses gestos podem indicar atração e nervosismo.

Ele quer mostrar sua admiração por você e fazer você se sentir bem. Por isso, ele te faz elogios e te elogia pela sua aparência, personalidade ou habilidades.

Ele presta atenção e se interessa pelos seus gostos, seus hobbies, seu trabalho, sua família, seus sonhos ou suas metas. Essas perguntas revelam que ele quer te conhecer melhor e encontrar pontos em comum com você.

Ele te procura e te convida para sair

Se ele quer passar mais tempo com você e te ver com frequência, ele gosta de você. Ele te procura e te convida para sair, seja para tomar algo, jantar, ir ao cinema ou fazer qualquer outro plano que ele ache divertido. Esses convites são uma forma de expressar seu interesse e sua intenção de avançar no relacionamento.

Mostra ciúmes ou proteção

Se sentir ciúmes quando estás perto de outros homens, ou tentar te proteger quando alguém te incomoda ou te machuca, pode indicar que ele sente algo mais do que amizade por ti e que quer cuidar de ti. No entanto, não confundas essas atitudes com uma das 8 técnicas que um narcisista manipulador usa, pois nem sempre os ciúmes e a proteção excessiva são bons.