As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta primeira segunda-feira de março.

Sagitário

O mágico invertido

Quando são tomadas decisões que mudam o nosso rumo, não podemos voltar atrás, devemos continuar com todas as suas consequências, então olhe para frente e siga o seu caminho, só você pode encontrar o sucesso. A carta indica que você é apaixonado e obcecado por alguém muito próximo de você. Dê lugar aos impulsos e espere o momento porque a paciência é sábia e tudo tem o seu tempo.

Capricórnio

A Justiça

Há uma situação pessoal que você sabe muito bem, que não agiu de boa fé e que deve ser corrigida. Resolva tudo que vier no seu caminho e não fique paralisado, vire a página para poder seguir em frente, mas com a plena convicção que você enfrentou e que agora está caminhando para a abundância. A carta indica que você está no caminho certo para começar algo novo em sua vida pessoal. O passado ficou para trás e essa é uma conquista que você deve comemorar.

Aquário

Roda da fortuna

As mudanças estão na ordem do dia na sua vida pessoal e profissional e você deve aceitar que mesmo quando não gosta de algumas coisas, elas são necessárias para seguir em frente. Será uma semana com alguns desafios muito necessários porque há situações que precisam de ser ajustadas para que corram bem. Quando vocês tomam a decisão de viver juntos como casal, sabem muito bem que nem tudo é amor e paixão, que existem diferenças que às vezes se tornam inconciliáveis.

Peixes

O mundo invertido

Há um projeto que você não terminou porque não conseguiu juntar as peças. Haverá atrasos, mas é questão de tempo para que tudo flua. Não fale sobre as estratégias que você tem em mente realizar porque as más vibrações estão aí. Guarde para você o que deseja no futuro. A carta também lhe diz que você está preso e que deve encontrar uma maneira de sair desse labirinto de sentimentos que não lhe permitem tomar uma decisão.

