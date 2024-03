As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta primeira segunda-feira de março.

Leão

O Hierofante invertido

Você tem desentendimentos no trabalho, mas isso não o impede em nada. Pelo contrário, incentiva você a se mover mais e a superar cada desafio com sucesso. As melhores vibrações porque boas notícias estão chegando para você. Nos próximos dias você reencontrará um amor do passado, às vezes é bom colocar as cartas na mesa e deixar os ressentimentos de lado para caminhar em direção à harmonia e à paz consigo mesmo.

Virgem

O juizo

Você está em uma encruzilhada para tomar uma decisão que pode significar avançar profissionalmente ou permanecer onde está. Ninguém mais pode ajudá-lo nessa etapa que você está prestes a dar, a não ser você mesmo. É preciso deixar de lado a indecisão e a apatia porque isso não o ajuda a seguir em frente e ter sucesso. Tenha cuidado ao levantar diferenças com seu parceiro, pois você pode ferir sentimentos.

Libra

O diabo

Você está comprometido com o seu trabalho, mas tem que ser decisivo na hora de tomar decisões, caso contrário alguém passará por você. Você é inteligente, determinado, assume riscos, então siga em frente sem medo e com passos firmes em direção a quem deseja para o seu futuro. A carta lhe diz que você está prestes a desabar a nível sentimental e que só você pode evitá-lo, tendo força suficiente para enfrentar qualquer erro.

Escorpião

A Lua invertida

Você tem emoções à flor da pele porque não sabe como enfrentar uma situação que o deixou preso. Mas é preciso sair, é preciso agir, tomar atitudes porque ficar pensando não traz soluções. Então pegue o touro pelos chifres e resolva rapidamente tudo que está preso. A carta está lhe dizendo que mudanças estão chegando em sua vida e que vão deixá-lo fora de controle e que a melhor maneira de enfrentá-las é com grande coragem.

