As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta primeira segunda-feira de março.

Áries

A Força invertida

Será uma semana difícil porque você tem que colocar o atraso em dia, há muita coisa parada e isso gera alguns conflitos. Tenha em mente que é uma etapa que você irá superar e que tudo seguirá seu curso no seu tempo. A família é um apoio importante para te encher de energia, buscar o amor dos seus entes queridos. A carta também lhe diz que este é um momento de fraqueza e insegurança que você deve canalizar e enfrentar.

Touro

Temperança

Quando você está em momentos de vulnerabilidade, é melhor parar alguns dias, respirar fundo e pensar bem sobre quais passos tomar para resolver o que está te impedindo. Arme-se com paciência e tolerância para poder remover os obstáculos que o impedem de seguir em frente. A nível emocional é uma semana de sentar para conversar e buscar a reconciliação para que tudo permaneça em harmonia e paz.

Gêmeos

O Enforcado invertido

Dê uma pausa na sua vida profissional porque o estresse pode causar um problema de saúde e não estamos aqui para isso e em momentos onde você tem em mãos a produtividade que tanto deseja. A carta alerta que é hora de dar prioridade à vida pessoal, dedicar-se mais a si mesmo e resolver situações familiares que exijam sua força de vontade. Também lhe diz que você deve ser paciente e acalmar seus impulsos, pois seu parceiro tem a melhor intenção de apoiá-lo.

Câncer

O carro

Sua atitude positiva quebra obstáculos por onde você passa e esta semana você vai brilhar de tal forma que não conseguirão com a sua vontade. Ninguém rouba a sua estrela e você avançará com sucesso nos projetos que está realizando. No nível sentimental, as coisas estão indo muito bem com aquela pessoa especial que entrou na sua vida, mas não tenha pressa, vá devagar para que ela possa desfrutar dessa ilusão.

