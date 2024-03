Além do amor romântico: a plenitude na solteirice após os 60

Na contemporaneidade, a concepção de felicidade e realização pessoal vem passando por significativas reavaliações, especialmente entre as pessoas com mais de 60 anos.

A história de Joy Lorton, uma octogenária que viveu a experiência do casamento quatro vezes antes de abraçar a solteirice, ilustra uma crescente tendência entre os idosos: a busca por liberdade e satisfação na própria companhia.

Crescida sob as expectativas convencionais de matrimônio e maternidade dos anos 50 e 60, Lorton encontrou na solteirice um espaço de autenticidade e autonomia que lhe permitiu, finalmente, viver a “melhor vida” que sempre almejou.

A redescoberta da liberdade na terceira idade

A decisão de permanecer solteiro após décadas de relacionamentos marcados por disfunções revela uma transformação profunda na percepção do que significa ser feliz e realizado.

Como Lorton, cerca de 30% dos adultos nos Estados Unidos com mais de 50 anos optam pela solteirice, uma escolha que, apesar de desafiadora de estereótipos, tem se mostrado fonte de contentamento e autoconhecimento. Pesquisas indicam que a satisfação com a vida solitária tende a aumentar com a idade, sugerindo uma valorização crescente da liberdade pessoal e da independência.

A autoconsciência e autoconfiança que acompanham o avançar dos anos permitem uma introspecção e um aproveitamento da vida que muitas vezes não são possíveis na juventude.

Segundo a cientista social Bella DePaulo e a psicóloga clínica Jenny Taitz, o envelhecimento traz consigo um senso aguçado de urgência em viver plenamente, uma compreensão que motiva indivíduos como Lorton a valorizar a própria companhia e a buscar satisfação em atividades e relacionamentos escolhidos livremente.

Além da companhia romântica: encontrando conexões significativas

Embora a solteirice possa apresentar desafios práticos, especialmente no que tange aos cuidados na velhice, muitos solteiros seniores, como Kamran Afary, têm encontrado nas amizades e na comunidade um suporte emocional e social robusto.

A capacidade de cultivar relacionamentos platônicos profundos e significativos oferece uma alternativa valiosa à narrativa convencional que associa a realização pessoal exclusivamente ao romance.

