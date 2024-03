5 perfumes cítricos frescos para usar na primavera-verão: você deixará uma impressão encantadora

Os dias quentes permanecem e não há nada melhor do que um bom perfume cítrico para nos acompanhar nesta temporada, graças à sua frescura, seu aroma suave e feminino.

Uma fragrância desta família deve ter como notas dominantes limão, laranja, bergamota, toranja, cidra, kumquat, yuzu ou até mesmo petit grain, que é o óleo essencial das folhas de laranjeira amarga.

De acordo com a Glamour, essas geralmente são misturadas com outros acordes florais, frutados, aquáticos, terrosos, selvagens e, às vezes, amadeirados na perfumaria para obter um aroma único.

O resultado é um perfume refrescante e luminoso que não só nos faz sentir maravilhosas e nos transporta para paisagens idílicas, mas também pode elevar o ânimo e melhorar o humor, de acordo com a aromaterapia.

5 dos melhores perfumes cítricos para usar na primavera-verão

Se quiser apostar em um desses perfumes cítricos para arrasar nesta época, mas não sabe qual escolher, continue lendo para conhecer cinco dos melhores que existem, de acordo com a revista mencionada anteriormente.

Fleur D’Oranger 27 de Le Labo

Um dos perfumes cítricos ideais para conquistar aonde quer que você vá nesta temporada de primavera é este eau de parfum. Em seu site, Le Labo explica que se trata de “uma criação natural e única de flor de laranjeira” que levou mais de três anos para ser composta.

"Sua nobreza inata é realçada por notas florais frescas e de limão, arredondadas por almíscar e toques suculentos e ensolarados de bergamota, petit grain e limão. Esta flor de laranjeira tem intensidade e uma deliciosa ambiguidade que concede a todos o poder absoluto da sensualidade", afirma.

Fleur D'Oranger 27 de Le Labo | (Le Labo)

Aqua Allegoria Bergamote Calabria da Guerlain

Outra ótima opção é esta eau de toilette que é apresentada como "uma ode à bergamota". De acordo com a marca, nesta fragrância, "o cardamomo, a pimenta rosa e o gengibre adicionam um toque picante à majestosa bergamota iluminada pelo petit grain de limão e envolvida em almíscares brancos".

“Bergamote Calabria é uma viagem ensolarada ao coração da bergamota cítrica, florida e frutada que se inspira na beleza das plantações do sul da Itália, em Calábria”, expressou Thierry Wasser, o mestre perfumista da Guerlain, de acordo com seu site oficial.

Aqua Allegoria Bergamote Calabria de Guerlain | (Guerlain)

Replica Under the Lemon Trees de Martin Margiela

Um perfume incrível para dias ensolarados é esta água de colônia fresca da família cítrica floral. Suas notas de saída são acordes de lima calamansí, essência de petit grain e essência de cardamomo; suas notas de coração são essência de coentro, absoluto de mate e extrato de chá verde. Enquanto isso, as notas de base são essência de madeira de cedro, absoluto de ládano e almíscares.

“Replica Under The Lemon Trees é uma composição da fragrância floral cítrica de um limoeiro imaginário. As notas altas combinam os aromas mais frescos e revigorantes de lima calamansi, enquanto o coentro verde e a madeira de cedro evocam a sombra do verde das folhas das árvores”, afirma a maison sobre esta refrescante eau de toilette que “captura memórias de verão”.

Replica Under the Lemon Trees de Martin Margiela | (Martin Margiela)

Neroli Portofino de Tom Ford

Outra fragrância da família cítrica aromática ideal para homens e mulheres na primavera-verão é esta da Tom Ford. O perfume, criado por Rodrigo Flores-Roux, tem um aroma muito fresco e inocente que tem mantido sua popularidade ao longo do tempo desde seu lançamento em 2011.

As notas de saída são bergamota, tangerina, limão, laranja amarga, lavanda, alecrim e murta; as de coração são flor de laranjeira africana, neroli, jasmim e flor de laranjeira chinesa; enquanto as notas de fundo são âmbar, angélica e almíscar ambreta, de acordo com o Fragrantica.

Neroli Portofino de Tom Ford | (Tom Ford)

Eau de Lierre de Diptyque

Se quiser uma fragrância refrescante, mas com um toque de mistério para usar durante os meses quentes, esta eau de toilette é ideal. O perfume é composto por gálbano, ciclâmen, madeira de palissandro e baga rosa; enquanto sua inspiração é a hera.

“A hera é símbolo de fidelidade e afeição, mas o seu odor não pode ser extraído. Portanto, deve ser inventado, devem ser adicionadas notas verdes para que as raízes de sua esteira se espalhem... Eau de Lierre apresenta um acorde fresco e ligeiramente aquático, tão herbáceo quanto a seiva verde que sobe por uma videira,” explica a Diptyque.