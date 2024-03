3 perfumes QUE TODA MULHER DEVERIA TER e suas VERSÕES MAIS BARATAS

Perfumes importados são sempre ótimas escolhas de aromas diferenciados. Contudo, essas fragrâncias costumam apresentar um preço um pouco mais elevado, sendo preciso usar cada borrifada com sabedoria.

Pensando nisso, a youtuber ‘Tassiane Cruz’ listou três perfumes importados muito utilizados e obrigatórios em uma coleção feminina e seu ‘irmão gêmeo’, aquela fragrância mais barata e que facilmente substitui o aroma do importado. A marca nacional escolhida pela YouTuber foi a Nuancielo. Confira!

Para o trabalho

212 NYC - Carolina Herrera (1997)

Clássico feminino da marca, 212 traz no topo: Flor de Laranjeira, Flor de Cáctus, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são: Lírio, Frésia, Gardênia, Jasmim, Lírio-do-Vale, Camélia branca, Rosa e Peônia. As notas de fundo são: Almíscar e Sândalo.

Um substituto a altura é o Lumiere. Com um aroma parecido com o 212, traz:

Topo: Flor de Laranjeira, Flor de Cáctus, Bergamota e Tangerina;

Corpo: Lírio, Frésia, Gardênia, Camélia branca, Jasmim, Lírio-do-vale, Rosa e Peônia;

Fundo: Almíscar e Sândalo.

LEIA TAMBÉM: Estes são os perfumes femininos MAIS ELOGIADOS pelos homens, segundo site especializado

Para passeios no shopping e aos finais de semana

Woman by Ralph Lauren (2017)

As notas de topo são: Pera, Groselha Preta e Ruibarbo. As notas de coração são: Tuberosa, Flor de Laranjeira e Rosa Turca. As notas de fundo são: Avelã, Sândalo e Notas Amadeiradas.

No lugar deste perfume, Tassiane indica o Absoluta, com:

Topo: Pêra, Ruibarbo e Cassis ou Groselha Preta;

Corpo: Tuberosa, Flor de Laranjeira e Rosa Turca;

Fundo: Sândalo, Avelã e Notas Amadeiradas.

Baladas e barzinhos

Scandal - Jean Paul Gaultier (2017)

Por último, a indicação de um perfume para festas e que chame a atenção é o Scandal. As notas de topo são: Laranja Sanguínea e Mandarina. As notas de coração são: Mel, Gardênia, Flor de Laranjeira, Jasmim e Pêssego. As notas de fundo são: Cera de Abelha, Caramelo, Patchouli e Alcaçuz.

Para substituí-lo com melhor custo-benefício, a indicação é o Honey.

Topo: Laranja Sanguínea e Tangerina;

Corpo: Mel, Gardênia, Jasmim, Flor de Laranjeira e Pêssego;

Fundo: Patchouli ou Oriza, Cera de Abelha, Caramelo e Alcaçuz.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Pare de usar estes perfumes FAMOSOS masculinos AGORA MESMO!

⋅ Perfumes femininos que MUDARAM DE CHEIRO e NÃO SÃO MAIS OS MESMOS

⋅ 6 perfumes importados femininos para investir em 2024