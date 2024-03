Whey Protein: benefícios e dicas de uso para a saúde, além de treinos

O whey protein, extraído do soro do leite, é amplamente reconhecido por sua eficácia no ganho de massa muscular, servindo como uma fonte concentrada de proteínas de alto valor biológico.

Este suplemento é particularmente benéfico para atletas e praticantes de atividades físicas, ajudando na recuperação e no aumento da massa muscular. A nutricionista Fernanda Larralde, especialista em Nutrição Esportiva e Saúde da Mulher, destaca que é útil para qualquer pessoa com deficiência proteica na dieta, desde que utilizado corretamente.

Existem três tipos principais de whey protein disponíveis no mercado: concentrado, isolado e hidrolisado, cada um com diferentes processos de filtragem e concentrações proteicas. O concentrado é mais econômico e contém uma quantidade moderada de lactose e gorduras.

O isolado, por outro lado, tem uma alta concentração de proteína e baixos níveis de lactose e gordura, ideal para quem busca maior aporte proteico com menos carboidratos ou tem intolerância leve à lactose.

Já o hidrolisado, é processado para quebrar as proteínas em peptídeos menores, facilitando e acelerando a absorção, recomendado para pessoas com digestão sensível ou intolerância moderada à lactose.

Dicas para maximizar o ganho muscular

Para obter massa muscular de forma eficaz e saudável, é essencial manter uma rotina de atividade física regular e uma dieta rica em proteínas. As repetições dos exercícios devem ser feitas lentamente, especialmente durante a contração muscular, para maximizar o ganho durante a recuperação.

Também é importante não interromper o exercício ao sentir dor ou queimação, pois é nesse momento que as fibras musculares são rompidas, levando à hipertrofia. Treinar de três a cinco vezes por semana, alternando os grupos musculares e garantindo o descanso adequado entre os treinos, é fundamental para o sucesso.

Além dos benefícios relacionados ao exercício físico, o whey protein pode ser um aliado na redução da ingestão calórica e, consequentemente, no emagrecimento, ao promover maior saciedade.

Fernanda Larralde ressalta que, embora o suplemento por si só não promova a perda de peso, seu uso adequado pode ajudar a controlar a fome e, junto a uma dieta balanceada e exercícios, levar ao emagrecimento.

Fonte: Metrópoles