Ténis escolares: os tênis pretos que se posicionam como os favoritos

Sapatos usados o dia todo, de segunda a sexta-feira, quase todo o ano. Resistência é uma das chaves dos sapatos escolares, mas também o conforto. Por esse motivo, os tênis esportivos de marcas de alta qualidade têm se destacado nesse segmento.

Um bom par de tênis pretos pode ser mais confortável e servir tanto nos dias de aulas de educação física e esportes, quanto nos dias em que só há aulas na sala.

Quais modelos se encaixam neste perfil?

Nos catálogos de marcas como Puma, Adidas, Nike e Reebok, há uma grande presença de modelos que poderiam se encaixar nessa proposta. Mostramos alguns para você!

Inspiradas nos campi universitários e nas roupas universitárias dos anos 90, as Puma Caven 2.0 são um design nostálgico de inspiração universitária que mergulha você na estética vintage americana. A parte superior mantém-se fiel ao ADN da PUMA, e a palmilha SoftFoam+ proporciona um amortecimento superior e conforto ótimo a cada passo do dia.

PUMA

PUMA - Fun Racer

Os ténis perfeitos para os pequenos que ainda estão a descobrir os seus pés. Com uma silhueta espessa, um motivo gráfico com o logotipo do PUMA Cat e um cabedal de couro sintético, os Fun Racer estão prontos para a aventura, tal como todas as crianças que conhecemos.

PUMA

PUMA - Anazurun lite para jovens

A aparência mais moderna para qualquer ocasião, os tênis Anzarun Lite são os tênis mais refinados da PUMA até o momento. Com o cabedal em malha Anzarun DNA com brisa, uma palmilha confortável SoftFoam + e a discreta marca PUMA em todos os momentos, com certeza você vai parecer ótimo, não importa para onde o dia te leve.

PUMA

ADIDAS - Grand Court

Um modelo clássico e muito confortável. Eles têm uma sola tipo cupsole de borracha resistente e flexível que suporta cada passo e salto. Feitos com cadarços elásticos que se esticam quando as crianças os colocam e uma tira ajustável de fecho por contato que podem ajustar sozinhos, esses tênis clássicos não ficarão na caixa por muito tempo.

ADIDAS

Certifique-se de que o seu pequeno tenha uns tênis que possam acompanhar o entusiasmo e a energia dele na pista. Estes tênis adidas para crianças possuem uma entressola Cloudfoam macia que permite às crianças avançar com conforto, proporcionando suporte em cada impulso e aterrisagem.

Ao terminar o treino, não há necessidade de trocar os tênis, pois eles se adaptam perfeitamente às ruas. Eles têm um estilo esportivo clássico que combina com tudo. Uma preocupação a menos.

ADIDAS

REEBOK - Running Classic Leather

Um tênis resistente a tudo. Possui entressola de EVA recortada para amortecimento e sola de borracha para durabilidade e resposta. Ideal para uso 24/7, ele te acompanhará durante todo o ano sem problemas.