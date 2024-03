Prático e saudável, este smoothie vai ajudar a refrescar seu dia

Práticos, saudáveis e refrescantes os smoothies vem ganhando popularidade como uma das bebidas mais refrescantes, e nutritivas, para os dias de calor. Com diversas combinações eles podem ser preparados com bases variadas conforme o gosto de cada pessoa, sendo altamente adaptáveis a restrições alimentares.

Além de considerar seus gostos pessoais, também é possível pensar na sua necessidade nutricional ao fazer uma receita, adicionando ingredientes altamente proteicos ou até mesmo substituindo açúcares por adoçantes naturais.

Nesta receita prática e rápida de fazer, ensinamos como preparar um smoothie de laranja com banana para ajudar a refrescar nos dias mais quentes e garantir uma dose extra de vitamina C.

É importante lembrar que a ingestão destes alimentos por si só não consiste em um tratamento clínico ou nutricional. Para manter uma dieta saudável e equilibrada busque pelo apoio de um profissional especializado no assunto.

Como preparar um smoothie de laranja com banana

Uma das maiores características dos smoothies são sua textura cremosa similar à de um milk-shake. Para garantir a cremosidade de sua bebida sugerimos congelar os ingredientes antes do preparo e ingerir o smoothie assim que terminar de prepará-lo. Isso também é importante para manter as propriedades nutritivas dos alimentos utilizados.

Ingredientes:

2 bananas picadas e congeladas

3 pedras de gelo

160g de iogurte natural

240ml de leite

1 xícara de suco de laranja

Se necessário, açúcar, mel ou adoçante.

Como preparar:

Para preparar o seu smoothie comece congelando as bananas picadas e o suco de laranja. Depois bata todos os ingredientes no liquidificador até atingir a textura desejada. Para servir, utilize preferencialmente um copo gelado, ele vai manter a textura do seu smoothie por mais tempo. Caso ache necessário, você pode utilizar mel, açúcar o adoçante para adoçar sua bebida. Lembre-se de beber o smoothie logo após o preparo.

