Pare de usar estes perfumes FAMOSOS masculinos AGORA MESMO!

Existem perfumes importados que são o sonho de consumo de muitos homens. Contudo, algumas fragrâncias acabam se tornando batidas, ou seja, ficam enjoativas e muito conhecidas devido a fama.

Por isso, o influenciador Kim da Moda indica quais os três perfumes que você deve para de usar e escolher outras fragrâncias diferenciadas. Confira!

Dior Sauvage - Dior (2015)

Mesmo sendo um dos perfumes importados mais indicados para os homens, provavelmente as pessoas que sentirem o aroma vão reconhecê-lo imediatamente. O criador de conteúdo Kim indica Versace Dylon Blue para substituí-lo.

As notas de topo são: Bergamota da Calábria e Pimenta. As notas de coração são: Pimenta de Szechuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli, Gerânio e Elemi. As notas de fundo são: Ambroxan, Cedro e Ládano.

Acqua di Gio - Giorgio Armani (1996)

Outro perfume muito batido, sendo utilizado diariamente, principalmente em escritórios. Um substituto à altura é Acqua di Gio Profundo, uma versão mais potente.

As notas de topo são: Lima, Limão, Bergamota, Jasmim, Laranja, Mandarina e Néroli. As notas de coração são: Notas Oceânicas, Jasmim, Calone, Pêssego, Alecrim, Frésia, Jacinto, Cyclamen, Violeta, Coentro, Noz-moscada, Rosa e Resedá. As notas de fundo são: Almíscar Branco, Cedro, Musgo de Carvalho, Patchouli e Âmbar.

1 Million - Paco Rabanne (2008)

O mais conhecido e utilizado da lista. Montblanc Legend pode ser uma ótima escolha.

As notas de topo são: Mandarina Sanguínea , Toranja e Hortelã. As notas de coração são: Canela, Notas Especiadas e Rosa. As notas de fundo são: Âmbar, Couro, Notas Amadeiradas e Patchouli Indiano.

