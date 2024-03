“O que é isso?”: Beyoncé choca com corte estilo ‘mullet’, mas não agradou aos fãs

Fevereiro foi um mês de mudanças para a estrela da música Beyoncé, pois aproveitou para dizer adeus aos seus longos e abundantes cabelos, e dar as boas-vindas à “liberdade”. Na quinta-feira, 29 de fevereiro, ela publicou uma imagem do seu novo visual que impressionou muitos e não necessariamente de forma positiva, embora ela se sinta satisfeita e muito confortável com o corte de cabelo.

A empresária de 42 anos também apareceu como a imagem da capa da revista ‘CR Fashion Book’, em sua edição de março, onde se desinibiu e posou com diferentes penteados e roupas, dividindo a opinião do público. A celebridade aparece na maioria das imagens com o cabelo no estilo mullet e confessou que sempre quis fazer, mas não teve coragem.

"Sempre quis um corte assimétrico nos anos 90, mas minha mãe não me deixava fazer. Então estou tendo o melhor momento da minha vida nesta sessão de fotos. (...) O cabelo é na verdade o primeiro passo quando estou criando turnês, filmes e álbuns; ser capaz de ver os penteados primeiro é o que influencia o som, parece... Tudo", confessou a cantora à revista.

Ela lançou no início de fevereiro sua linha de shampoo ‘Cécred’ e se inspirou em sua infância: “Quantos de vocês sabiam que meu primeiro emprego foi varrer cabelo no salão da minha mãe? Sempre sonhei em continuar seu legado. Mal posso esperar para que experimentem o que tenho criado”, escreveu em seu Instagram.

Agora na ‘CR Fashion Book’, a estrela falou sobre cabelo, dizendo: “Esses estilos nos diziam muito sobre as mulheres que os usavam. Literalmente posso ouvir a música só de olhar para os penteados”, para ela, usaram seus penteados como uma forma adicional de se expressar.

Diana Ross e ‘The Supremes’ são um exemplo proeminente de ícones pessoais de Beyoncé, que expressou que “isso era o que realmente queríamos canalizar nesta sessão: uma sinfonia de penteados inspirada em um cabelo icônico ao longo da história”. No entanto, o público não gostou muito e deixou isso claro na seção de comentários.

Eles escreveram: “Te adoro Beyoncé, mas toda essa sessão de fotos não está boa, você é muito mais bonita do que essa bagunça!”, “Vamos fingir que essas fotos não existem”, “Meninas, o estilo está ruim... essa é uma reprodução muito barata da estética revolucionária”, “Minha filha, que foto feia, por favor, você é tão bonita!” e “Mas, o que é isso?”.

“Grande parte da minha identidade como artista tem estado ligada a deixar o cabelo solto. Cortá-lo foi me rebelar contra a mulher que a sociedade pensa que devo ser”, afirmou há algumas semanas, depois de mostrar seu cabelo bastante curto.