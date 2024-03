As previsões neste primeiro domingo de março para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

Tenha cuidado com a questão da saúde porque o excesso de trabalho pode trazer consequências. Sua vida pode mudar com as notícias que você receberá e que alegrarão seu coração. O amor bate à sua porta em um momento inoportuno, mas você não vai resistir. Aproveite esse momento porque será maravilhoso e tem futuro.

Escorpião

Você sente que o dinheiro não está fluindo e há muitos contratempos, mas tenha paciência porque é apenas uma etapa em que você vai resolver todos os obstáculos para que a situação mude. O tarot indica que seu relacionamento não está das melhores e que você terá que tomar uma decisão muito difícil para ambos.

Sagitário

O tarot sugere que você reflita sobre a necessidade de deixar de lado a impulsividade. Antes de tomar qualquer decisão, respire profundamente e prossiga com calma. Hoje, você reunirá a coragem necessária para expressar seus sentimentos autênticos, rompendo laços e confiando que tudo se encaminhará positivamente.

Capricórnio

Tenha muito cuidado com o que os outros falam ou dizem e tenha cuidado com cada palavra ou frase que você diz, pois isso pode ficar contra você. Controle-se emocionalmente porque aquela pessoa ao seu lado não valoriza o tempo que você dedica a ela e o amor que você professa, então chegou a hora de nos separarmos.

Aquário

Você não está acima de ninguém. Você vive uma fase de conquistas pessoais baseadas principalmente na cooperação. Você também entra em um processo de aprendizagem porque nem tudo pode ser como você quer ou como você impõe. Existem nuances que devem ser aceitas com o casal.

Peixes

Você tem uma responsabilidade muito grande com sua família nas costas, por isso deve ter coragem e força para superar essas adversidades. Não deixe o passado voltar para você, pelo contrário, vire a página e trabalhe naquilo que você merece para se sentir em paz e harmonia.

Com informações do site Nueva Mujer