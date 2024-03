As previsões neste primeiro domingo de março para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

Você tem que tentar adaptar suas necessidades às possibilidades reais que você tem de atender a algumas expectativas. O tarot sugere vitalidade e força, então você está no melhor momento para planejar e garantir que tudo corra muito bem. Só existe uma vida e você tem que aproveitá-la, então a decisão está em suas mãos.

Touro

O dinheiro chega às suas mãos e pense com muito cuidado em como vai administrá-lo para ter reservas para qualquer emergência. Emocionalmente você está bem e entrará em sua vida uma pessoa com quem você criará um vínculo importante. Controle o ciúme porque ele pode pregar peças em você.

Gêmeos

Chegou a hora de se comprometer com aquele relacionamento que você construiu com tanto esforço. Sua forma de pensar e suas principais convicções são testadas nos dias de hoje pela influência da família, por isso evite conflitos. Mantenha-se firme nas decisões que você toma.

Câncer

Emocionalmente, você descobrirá que existe uma pessoa no seu trabalho que quer algo com você, quer te conquistar, mas você não permitiu que ela fosse mais longe. Entre no personagem e deixe-o fluir, porque você pode estar na vanguarda de algo muito bom. Adicione sal e pimenta à vida e realce o carisma e a simpatia.

Leão

Foque em vibração positiva para que você se beneficie no amor e na saúde. Há motivos para comemorar a vida, você tem saúde, tem o apoio da família e se se dedicar logo chegará um companheiro. Aproveite esses momentos que são poucos e agradeça.

Virgem

É preciso ter firmeza e determinação para tomar decisões, mas que elas te beneficiem antes de tudo. Clareza mental, acima de tudo, mas com a certeza de que com uma atitude positiva as coisas correrão bem. Você tem muita clareza sobre quem quer ao seu lado, então pare de bater na cabeça porque não pode continuar jogando com duas pessoas.

Com informações do site Nueva Mujer