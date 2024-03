5 mechas para esconder os grisalhos que são as favoritas das mulheres sofisticadas: deixam 10 anos mais jovens As mechas não só disfarçam os grisalhos, mas também faze você parecer elegante e sofisticada (Foto: Pinterest)

O grande problema de todas as mulheres quando chegam à idade madura, não importa a classe social, é o nascimento dos cabelos grisalhos. Algumas optam por exibi-los com dignidade, outras escolhem tinturas ou mechas para disfarçá-los.

Os cabelos grisalhos são uma parte natural do envelhecimento, mas isso não significa que você precise aceitá-los. Se você quiser cobri-los de forma natural e estilosa, as mechas podem ser suas melhores aliadas.

Estas são as cinco opções de tinturas de cabelo para exibir um visual radiante se você é uma mulher sofisticada e as raízes brancas já invadem seu cabelo:

Mechas espiga

Esta técnica de coloração cria um efeito de profundidade e dimensão no cabelo, ideal para disfarçar os cabelos grisalhos de forma sutil. São aplicadas de forma diagonal para imitar o aspecto natural das mechas naturais do sol. O resultado é um cabelo com uma aparência mais volumosa.

Luzes para cabelos curtos

Se tiver o cabelo curto, as luzes são uma excelente opção para se livrar dos cabelos grisalhos de forma elegante. Este efeito de cor consiste em mechas mais claras distribuídas estrategicamente por todo o cabelo, criando um efeito luminoso e jovial. Para uma imagem moderna, você pode optar por tons de caramelo ou mel.

Mechas platinadas

As mechas platinadas são ideais para quem deseja uma mudança radical e moderna. Este estilo consiste em aplicar tons loiros muito claros em mechas específicas do cabelo, criando um contraste chamativo que ajuda a disfarçar efetivamente os fios grisalhos. Ideais para adicionar luminosidade ao rosto.

Mechas money pieces

Esta tendência consiste em modelar mechas mais claras ao redor do rosto, criando um efeito de luz. O money piece ajuda a disfarçar os fios grisalhos na zona frontal do cabelo, proporcionando luminosidade e realçando os traços faciais. Você pode combiná-lo com outras técnicas de coloração, como reflexos em zigue-zague ou luzes, para um efeito ainda mais impactante.

Mechas Shatush

O shatush é uma técnica de coloração que consiste em aplicar o corante de forma difusa nas raízes e meios do cabelo, deixando as pontas mais claras. Este efeito cria um degradê suave que ajuda a disfarçar os fios brancos de forma discreta. É perfeito para quem procura um visual boho.