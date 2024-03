Unhas brancas: 5 designs para optar pelo clássico e elegante que nunca sai de moda

Ao longo deste ano, haverá muitas tendências arriscadas em termos de designers de unha, mas também haverá os sóbrios e elegantes, como as unhas unhas brancas.

As unhas brancas nunca saem de moda, e se destacarão durante a temporada primavera-verão em relação a outras opções mais ousadas, graças ao fato de que o minimalismo e a sofisticação estão em alta em 2024.

Não é difícil entender as razões. As unhas brancas elevam qualquer visual em qualquer estação; transmitem paz, pureza e limpeza e destacam especialmente o tom moreno e bronzeado da pele.

No entanto, ficam bem em quase todos os tons. Além disso, harmoniza com todos os estilos, comprimentos e idades. O branco é muito versátil e pode ser combinado com outros tons para vários looks.

A cor também garante um acabamento favorável, chique e neutro que adiciona um toque extra de luz às mãos, combina bem com qualquer peça do seu guarda-roupa e é ideal para qualquer ocasião.

Quanto aos designs, você pode optar desde as básicas brancas a outras variantes de cores lisas; fazer desenhos simples, recorrer à francesa ou decorá-las com apliques. Tudo depende do que você quiser.

5 ideias de unhas brancas para aderir à tendência minimalista

Se depois de ler tudo isso você decidiu experimentar as unhas brancas limpas e frescas, mas não sabe como, compartilhamos cinco opções de designs perfeitos para inspirar.

Unha celestial

Se quiser ter as unhas brancas, mas não totalmente cobertas dessa cor, você pode optar por usar este bonito padrão de nuvens sobre uma base nude. O resultado é uma unha muito encantadora.

Unhas brancas vão varrer durante a primavera-verão 2024 (Instagram)

Com glitter e ondas

As mulheres mais glamourosas têm a opção de unhas brancas com um fundo cheio de brilho que adiciona dimensão e linhas onduladas brancas por cima para um estilo chamativo, mas elegante.

Unhas brancas vão varrer durante a primavera-verão 2024 (Instagram)

Francesinha mais fina

O design de unhas brancas mais clássico é a unha francesa; no entanto, se já está cansada dessa ideia, pode usar a versão mais fina e com um toque que dá um ar fresco a qualquer conjunto.

Unhas brancas vão varrer durante a primavera-verão 2024 (Instagram)

Branco degradê

Branco degradê polida não é apenas atemporal, também é infalível para usar em qualquer estação e ocasião: desde o dia do seu casamento até para ir ao escritório diariamente.

Unhas brancas vão varrer durante a primavera-verão 2024 (Instagram)

Francesinha na diagonal

Outra opção de unhas brancas bonitas e sofisticadas é esta manicure tripla francesa em diagonal que deixa suas mãos com um visual elegante e estilizado. Além disso, são perfeitas para usar durante todo o ano.