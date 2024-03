Sofás multifuncionais: como aproveitar o espaço com um sofá-cama

Felizmente, hoje em dia existem diferentes estilos de sofás para decorar a sua casa da maneira que melhor se adapte às suas necessidades. E os sofás-cama tornaram-se uma solução perfeita para equilibrar espaços pequenos com conforto e funcionalidade. Graças ao seu design dobrável, são ideais para aproveitar os espaços reduzidos e ter uma cama extra para receber visitas ou descansar com mais conforto.

Como você pode aproveitar o espaço com sofás-cama? Escolher um sofá não precisa ser complicado. Para que você aproveite ao máximo sua sala de estar, damos algumas dicas para escolher um sofá-cama que dure e, ao mesmo tempo, permita que você aproveite seu espaço com conforto e praticidade.

1. Preste atenção à qualidade

Se o colchão ou almofadas que você tem não são de boa qualidade, eles podem começar a afundar ou se danificar em pouco tempo, reduzindo sua vida útil. Para escolher um bom sofá, leve em consideração os materiais das espumas e da estrutura, e os ciclos de abrasão que ele suporta (um mínimo de 15.000 ciclos).

2. Que seja fácil de converter

Para que não fique cansado de dobrar e desdobrar o sofá-cama, certifique de que seja fácil de abrir e fechar. Procure o sistema que mais te convém.

3. Procure sofás-cama com espaço de armazenamento

Uma vez que a tecnologia em sofás-cama está em ascensão, atualmente existem mais opções que priorizam o aproveitamento de espaços pequenos. Os sofás com espaço interno para armazenamento, por exemplo, almofadas, roupas de cama e capas, sempre serão úteis.

4. Que caiba confortavelmente no espaço da sua casa

Quando comprar seu sofá, leve em consideração se ao ser desdobrado ele precisará de mais espaço atrás ou na frente, para que caiba facilmente no local onde pretende colocá-lo e não precise mover todos os outros móveis da sua sala de estar para poder usar a cama.

5. Que tenha um tecido resistente

Se estiver comprando um sofá-cama como peça principal da sua sala de estar, é muito importante que o tecido que o cobre seja de qualidade para resistir bem ao uso diário e não se arrepender no futuro por lidar com manchas ou danos que exijam um gasto extra.

6. Combine com o resto da casa

Ter um sofá-cama pode ser uma ótima oportunidade para procurar um móvel que se destaque e combine esteticamente com o resto das suas coisas. Certifique-se de escolher uma cor principal e outros tons complementares para que você possa alcançar um espaço equilibrado e acolhedor.

Uma maneira de fazer com que o seu sofá-cama combine com o resto do ambiente é usando mantas e almofadas que tenham cores e texturas que se repitam no entorno. Por fim, você sempre pode escolher uma capa que, além de estar disponível em uma variedade de designs e cores, permitirá manter o tecido do seu sofá intacto, algo ideal se você tiver animais de estimação ou se quiser simplesmente prolongar sua vida útil.

E pronto! Agora é hora de escolher o sofá-cama que melhor se adapte ao que você está procurando, para que possa desfrutar de momentos agradáveis na sua sala com conforto e estilo.