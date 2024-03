Os cortes retos, o pixie e outros estilos que NÃO usaremos na primavera-verão de 2024

Assim como todos os anos, a primavera-verão de 2024 também traz novidades e mudanças, como por exemplo, os estilos que é melhor não usar nestes dias pois, caso contrário, você parecerá desatualizada.

Embora não vão abandonar completamente as tendências, é preciso dar uma chance às renovações nos cortes de cabelo que estão surgindo e deixar esses looks descansarem em 2024.

Estilos que NÃO usaremos na primavera-verão de 2024

Cortes retos

Se você não percebeu, a tendência deste ano são as camadas. Os cortes retos, chatos e perfeitamente alisados são coisa do passado. Agora procuramos cabelos com volume, movimento e dimensão, que até podemos usar ao natural para favorecer aqueles com ondas ou cachos.

Seja com um efeito desfiado ou escalonado, com franja ou não, a ideia é que você incorpore camadas em seu cabelo curto, médio ou longo, e até mesmo uma franja aberta tipo cortina.

Pixie

Embora seja amado por muitos, o pixie está ficando para trás em sua versão mais clássica para dar lugar ao bixie, que é a combinação entre o corte bob e o pixie tradicional. Ou seja, ele parece mais alongado, com uma franja mais proeminente, com camadas curtas, arredondadas e até um pouco assimétricas que favorecem todos os tipos de rostos.

Shaggy

Se quiser um visual semelhante ao shaggy, é melhor optar pelo mullet, que compartilha certas características, mas é muito mais moderno, com suas camadas abundantes na parte superior do cabelo que vão se degradando progressivamente até as pontas. Na verdade, ele até conquistou celebridades como Selena Gomez, Billie Eilish e Miley Cyrus.

Bob Reto

Por último, entre os estilos que NÃO usaremos na primavera-verão de 2024 está o bob reto curto, para dar lugar ao long bob que chega até a área das clavículas. É ideal para aqueles que procuram versatilidade e praticidade em um mesmo corte.