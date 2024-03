Jlo investe em unhas incríveis e nós copiamos

Se há alguém que eleva o nível de seus looks com manicures incríveis, essa pessoa é JLo, que trouxe de volta a moda das unhas com aplicações em 2024.

Seja com pérolas, cristais ou pedrarias em geral, a diva do pop sabe que é um elemento que destaca suas mãos e que são adequadas para todas as idades, pois, aos 54 anos, ela as exibe com muita segurança.

Unhas com aplicações da JLo para copiar

Fundo neutro

Uma das melhores dicas para acertar como a intérprete de ‘On the floor’, sem parecer sobrecarregada ou exagerada, é apostar em bases lisas em tons neutros como bege, nude ou rosa claro, que fazem com que o fundo passe despercebido. Por cima delas, aplique um top coat transparente para que durem ao longo das semanas.

Se há uma regra que a americana quebra com muita personalidade é a de adicionar pedrarias em apenas um ou dois dedos, pois fiel ao seu estilo de estrela pop, ela os usa em toda a mão e não falha.

O branco é sempre uma aposta certa

Na mesma linha da opção anterior, outras unhas com aplicações de JLo que nos conquistaram são as elaboradas sobre um fundo branco leitoso muito elegante e, sobre elas, muito luxo com as pedras.

Eles fazem parecer cara e sofisticada, que também podem ser usados durante o dia devido à sua tonalidade sutil, embora claro, sempre parecerão melhores para brilhar em uma noite especial.

Combinadas

Mas as unhas com aplicações de JLo e outras celebridades também podem ser misturadas com diferentes tendências. Por exemplo, para as filmagens de seu último documentário, a famosa optou por uma combinação de bases lisas em branco, estampa floral e um ombré com glitter, além das pedras, que não destoaram.