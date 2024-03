Estes são os perfumes femininos MAIS ELOGIADOS pelos homens, segundo site especializado

Gostar ou não de um perfume é algo totalmente pessoal, afinal, enquanto algumas pessoas amam fragrâncias adocicadas, outras preferem os aromas mais refrescantes e intimistas.

Contudo, uma coisa é certa: é sempre bom levar a consideração de um especialista em consideração, não é mesmo? E pensando nisso, a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, elencou 7 perfumes femininos muito elogiados pelos homens, com uma lista baseada no site ‘Seleções.’ Confira!

Elysée - O Boticário (2015)

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Mandarina, Frésia, Canela, Framboesa, Maçã e Gelado de Fruta. As notas de coração são: Rosa, Notas Florais, Peônia e Ylang Ylang. As notas de fundo são: Patchouli, Almíscar, Sândalo Australiano, Cedro do Texas, Íris, Âmbar, Benjoim, Fava Tonka e Baunilha.

Lily Eau de Parfum - O Boticário (2017)

As notas de topo são: Pêssego, Damasco, Pera, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são: Lírio, Jasmim, Gardênia, Osmanthus, Violeta, Íris, Narciso e Rosa. As notas de fundo são: Baunilha, Almíscar, Âmbar, Sândalo, Patchouli, Musgo e Vetiver.

Luna Absoluta - Natura (2020)

As notas de topo são: Framboesa, Pera, Romã e Bergamota. As notas de coração são: Rosa, Orquídea, Jasmim Egípcio, Jasmim e Folha de Violeta. As notas de fundo são: Notas Doces, Patchouli da Indonésia, Almíscar, Cashmeran e Cedro.

La Victorie Intense - Eudora (2021)

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Pera, Mandarina, Bergamota e Toranja. As notas de coração são: Tuberosa, Ylang Ylang, Flor de Laranjeira, Sândalo Australiano, Néroli e Sementes de Cenoura. As notas de fundo são: Baunilha, Marshmellow, Patchouli, Madeira de Cashmere, Ambroxan e Norlimbanol™.

Ilía - Natura (2015)

As notas de topo são: Framboesa, Groselha Vermelha, Flor de Laranjeira, Bergamota, Limão e Toranja Rosa. As notas de coração são: Jasmim, Gardênia, Peônia, Frésia, Rosa e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Fava Tonka, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Eudora Rouge - Eudora (2018)

As notas de topo são: Ameixa, Pera, Mandarina Verde, Davana e Bergamota. As notas de coração são: Maçã Vermelha, Madeiras Preciosas, Jasmim Sambac, Gengibre Africano, Pêssego, Peônia e Ládano. As notas de fundo são: Creme, Âmbar, Almíscar e Segredo Eudora®.

Amor na Amora Quem Disse Berenice (2018)

As notas de topo são: Pera, Damasco, Pimenta, Framboesa e Mandarina. As notas de coração são: Rosa, Pralinê e Flor de Íris. As notas de fundo são: Fava Tonka, Notas Amadeiradas, Baunilha e Maltol.

*Os acordes dos perfumes foram retirados do site ‘Fragrantica’.

