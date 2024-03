Cortes de cabelo de comprimento médio: 4 estilos modernos e rejuvenescedores em tendência

Uma das opções sempre pedidas nos salões de beleza e que pode rejuvenescer muito são os cortes de cabelo médio. Existem múltiplos estilos e opções que podem se adaptar ao seu tipo de rosto.

O que é um corte de cabelo médio?

De acordo com o explicado por Albert Serra, Especialista em Produtos da Syoss, ao portal Clara, um corte de cabelo de comprimento médio é um tipo de corte que não é muito longo nem muito curto, sendo flexível e prático, sem deixar de lado o estilo.

5 estilos de corte de cabelo médio que serão tendência

Bob em camadas

Este estilo é um dos mais na moda nos últimos anos e em 2024 não será exceção. Este é um corte de cabelo que começa mais curto e vai se alongando à medida que descemos, chegando principalmente até os ombros ou a mandíbula. É ideal para rostos angulosos.

Cabelo médio escadeado

Um estilo que realça as características faciais e é especialmente recomendado para mulheres com rostos alongados, que gostam de penteados mais bagunçados e modernos.

Bob de pontas longas

O corte bob nunca sai de moda e este estilo em particular é ideal para mulheres com rosto redondo. Essa tendência faz com que o cabelo adquira mais volume na região superior, proporcionando um visual elegante, mas ao mesmo tempo moderno.

Corte reto

Tendência que se adapta muito bem às mulheres com rosto quadrado. Este corte de cabelo é uma variante do famoso bob, que consiste em cortar o cabelo em um ângulo de zero graus, de forma que ele caia formando uma linha reta. É ideal para mulheres com mais de 50 anos, pois tem um efeito rejuvenescedor.